|
В Минске «служебный» микроавтобус сбил силовика, бежавшего за пенсионерами
Источник материала: Партизан
В микроавтобусе также могли быть силовики.
В Минске «служебный» микроавтобус сбил силовика, бежавшего за пенсионерами. Происшествие случилось в понедельник и попало на видео, передает
Значительные силы силовиков остановили Марш пенсионеров на тротуарах проспекта Независимости, и протестующие (одна из их колонн) пошли по тротуарам улицы Володарского. Когда пенсионеры уже были на Романовской Слободе, случился инцидент с наездом. В микроавтобусе также могли быть силовики, только из другого подразделения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В микроавтобусе также могли быть силовики.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)