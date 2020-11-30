Видеофакт. Пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ в Борисове

В Борисове пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ 28 ноября и съехал в кювет, сообщили в МВД.





Проезжая по улице Пирогова, правоохранители заметили автомобиль «Форд Транзит» белого цвета, который повернул направо и начал двигаться во встречном направлении. Сотрудники подали сигнал водителю об остановке, но тот заметно увеличил скорость движения.

Проехав некоторое расстояние, нарушитель на повороте не справился с управлением и съехал в кювет. В автомобиле находилось двое молодых людей, которые вели себя агрессивно. Позже выяснилось, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что правонарушитель — 21-летний местный житель, ранее не получавший водительского удостоверения.