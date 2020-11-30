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Видеофакт. Пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ в Борисове

30.11.2020 19:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Борисове пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ 28 ноября и съехал в кювет, сообщили в МВД.

Видеофакт. Пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ в Борисове

Проезжая по улице Пирогова, правоохранители заметили автомобиль «Форд Транзит» белого цвета, который повернул направо и начал двигаться во встречном направлении. Сотрудники подали сигнал водителю об остановке, но тот заметно увеличил скорость движения.

Проехав некоторое расстояние, нарушитель на повороте не справился с управлением и съехал в кювет. В автомобиле находилось двое молодых людей, которые вели себя агрессивно. Позже выяснилось, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что правонарушитель — 21-летний местный житель, ранее не получавший водительского удостоверения.

 
 
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В Борисове пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ 28 ноября и съехал в кювет, сообщили в МВД.
 
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