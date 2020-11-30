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Водителей будут штрафовать за летние шины на колесах

30.11.2020 19:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 1 декабря водителей будут штрафовать за летние шины на колесах, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Водителей будут штрафовать за летние шины на колесах

Госавтоинспекция Минской области напоминает о том, что в соответствии с ПДД с 1 декабря по 1 марта на всех транспортных средствах должны быть установлены зимние шины, рисунок протектора которых должен быть одинаковым и составлять не менее 4 мм. Ответственность за неиспользование на транспортном средстве зимних шин предусмотрена ч.5 ст.18.22 (нарушение иных правил дорожного движения) КоАП и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,5 базовой величины (1 БВ — 27 рублей).

Если на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм, ответственность наступает по ч.3 ст.18.12 (управление транспортным средством, имеющим неисправности) КоАП и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 1 БВ.

 
 
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С 1 декабря водителей будут штрафовать за летние шины на колесах, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
 
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