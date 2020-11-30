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Солигорчанина наказали тремя годами колонии за угрозу милиционерам пневматикой

30.11.2020 19:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Жителя Солигорска приговорили к трем годам колонии за угрозу милиционерам пневматикой. Такую информацию разместила в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД.

Солигорчанина наказали тремя годами колонии за угрозу милиционерам пневматикой

В сентябре правоохранители сообщали о задержании 40-летнего жителя Солигорска, который направил пистолет на милиционеров и угрожал им расправой. Тогда в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, охраняющим общественный порядок, сопряженное с угрозой применения насилия.

Сегодня суд вынес приговор: обвиняемый признан виновным в преступлении и приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

У осужденного конфискован пневматический пистолет, а сам он обязан выплатить по 2 тыс. рублей милиционерам за моральный вред.

 
 
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Жителя Солигорска приговорили к трем годам колонии за угрозу милиционерам пневматикой. Такую информацию разместила в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД.
 
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