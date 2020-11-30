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«Вот моя цель и задача». Почему белорусские спортсмены подписывают обращение к международной общественности?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Именитые белорусские атлеты взывают к нашей и международной общественности – спорт всегда был и остается вне политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подготовка к Олимпиаде в Токио идет полным ходом, и желание новых побед под нашим национальным флагом растет все больше. Спортсмены недоумевают, почему они должны прислушиваться к мнению меньшинства, если за плечами у каждого годы титанического труда и изнурительных тренировок.
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Александр Масейков, Алексей Абалмасов, Янина Провалинская-Корольчик, Екатерина Карстен, Василиса Марзалюк, Ирина Курочкина... С каждым днем в письме к общественности и международному сообществу все больше известных имен. Они откровенно устали от протестных настроений своих оппонентов и открыто выступают против психологического давления в и без того сложное время. Каждый из них нацелен идти до конца и честно бороться за победу на международной арене.
Василиса Марзалюк, неоднократная медалистка чемпионатов мира по борьбе и двукратная победительница Европейских игр:
Ирина Курочкина, чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе:
Обратиться к общественности и международному сообществу можно в центрах олимпийской подготовки и штаб-квартире Национального олимпийского комитета.
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«Вот моя цель и задача». Почему белорусские спортсмены подписывают обращение к международной общественности?
Новости Беларуси. Именитые белорусские атлеты взывают к нашей и международной общественности – спорт всегда был и остается вне политики, сообщили в программе...
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