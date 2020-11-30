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«Вот моя цель и задача». Почему белорусские спортсмены подписывают обращение к международной общественности?

30.11.2020 19:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Именитые белорусские атлеты взывают к нашей и международной общественности – спорт всегда был и остается вне политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вот моя цель и задача». Почему белорусские спортсмены подписывают обращение к международной общественности?

Подготовка к Олимпиаде в Токио идет полным ходом, и желание новых побед под нашим национальным флагом растет все больше. Спортсмены недоумевают, почему они должны прислушиваться к мнению меньшинства, если за плечами у каждого годы титанического труда и изнурительных тренировок.

«Вот моя цель и задача». Почему белорусские спортсмены подписывают обращение к международной общественности?

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«Вот моя цель и задача». Почему белорусские спортсмены подписывают обращение к международной общественности?

Александр Масейков, Алексей Абалмасов, Янина Провалинская-Корольчик, Екатерина Карстен, Василиса Марзалюк, Ирина Курочкина... С каждым днем в письме к общественности и международному сообществу все больше известных имен. Они откровенно устали от протестных настроений своих оппонентов и открыто выступают против психологического давления в и без того сложное время. Каждый из них нацелен идти до конца и честно бороться за победу на международной арене.

«Вот моя цель и задача». Почему белорусские спортсмены подписывают обращение к международной общественности?

Василиса Марзалюк, неоднократная медалистка чемпионатов мира по борьбе и двукратная победительница Европейских игр:
Мы бы хотели спокойно тренироваться. И поменьше политики в нашей жизни хотели бы, потому что действительно занимает очень много времени и энергетических ресурсов.

«Вот моя цель и задача». Почему белорусские спортсмены подписывают обращение к международной общественности?

Ирина Курочкина, чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе:
У меня задача готовиться, тренироваться и выступать на соревнованиях. Вот моя цель и задача.

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Обратиться к общественности и международному сообществу можно в центрах олимпийской подготовки и штаб-квартире Национального олимпийского комитета.

Люди в материале: Василиса Марзалюк, Ирина Курочкина, Александр Масейков, Алексей Абалмасов, Янина Провалинская-Корольчик, Екатерина Карстен

 
 
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Новости Беларуси. Именитые белорусские атлеты взывают к нашей и международной общественности – спорт всегда был и остается вне политики, сообщили в программе...
 
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