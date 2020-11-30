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Курс биткоина обновил исторический максимум

30.11.2020 19:53 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Курс биткоина обновил исторический максимум

  • 30.11.2020, 19:30
Курс биткоина обновил исторический максимум

Криптовалюта побила рекордную отметку, установленную в декабре 2017 года.

Курс биткоина на крупнейшей по объемам торгов криптобирже Binance обновил исторический максимум. 30 ноября он достигал $19,863, тогда как в декабре 2017 года на пике — $19,799. В марте 2020 года стоимость криптовалюты опускалась до $3,8 тыс., с тех пор она выросла более чем на 426%. Капитализация актива превысила $363 млрд, по данным Coinmarketcap, передает РБК.

Одну из причин подорожания биткоина называл председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон. Он объяснил, что стоимость криптовалюты выросла на фоне существенных недостатков у традиционных платежных систем. Клейтон отметил, что криптовалюта имеет особенности, которые позволяют называть ее средством накопления или платежным механизмом.

Росту курса биткоина могла помочь компания PayPal. В ноябре она добавила поддержку Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash. Теперь американские пользователи сервиса могут покупать, продавать и хранить эти монеты, а также использовать их для оплаты.

В 2020 году в биткоин инвестировали миллиардеры и публичные компании. Например, весной, в разгар кризиса, криптовалюту на $50 млн купил основатель хедж-фонда Tudor Investment Пол Тюдор Джонс. Стэнли Дракенмиллер, состояние которого оценивается в $4,4 млрд, сообщил о покупке BTC в ноябре.

Одной из первых компаний, выбравших биткоин в качестве защитного актива, стала MicroStrategy. В августе-сентябре она вложила в первую криптовалюту $450 млн. С тех пор первая криптовалюта подорожала примерно вдвое. Также в главную цифровую монету инвестировала Square, принадлежащая основателю Twitter Джеку Дорси. Она купила BTC на $50 млн.

В то же время розничные инвесторы испытывают гораздо меньший интерес к криптовалюте, чем в 2017 году. По данным Google Trends, сейчас цифровые деньги привлекают примерно в 4 раза меньше внимания физических лиц, чем тремя годами ранее, когда первая криптовалюта за год подорожала до в 20 раз и в середине декабря на пике достигала $20 тыс.

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Теги: Курсы валют
 
 
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