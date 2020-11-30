Курс битоина превысил исторический максимум

Источник материала: Onliner

Сегодня во второй половине дня стоимость биткоина достигла 19 808 долларов. На момент написания данной заметки курс слегка снизился. Таким образом, 30 ноября 2020 года было побито рекордное значение, зафиксированное 18 декабря 2017 года (19 783 доллара 21 цент).

С 2017 года курс биткоина дважды опускалась ниже $4 тыс. Ровно год назад криптовалюта стоила примерно 7,5 тысячи долларов.

В 2017-м актив подорожал за год примерно в 20 раз. Именно тогда большинство людей впервые и услышали про биткоин и криптовалюту вообще. После декабря того года курс начал активно падать. Уже к июню 2018 года — спустя полгода после рекордной стоимости — биткоин стоил чуть больше 6 тысяч долларов. Бывали с тех пор и более низкие показатели.