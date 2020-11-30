Минск: водитель грузового Ford не уступил дорогу при повороте налево

Источник материала: Onliner

Сегодня в центре Минска произошла авария, в результате которой опрокинулся грузовой автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших. Подробности сообщает пресс-служба ГАИ.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД г. Минска Татьяны Сподабаевой, 28-летний водитель грузового автомобиля Ford, двигаясь по ул. Долгобродской со стороны ул. Уральской в направлении ул. Козлова, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Dodge. В результате столкновения произошло опрокидывание грузового транспортного средства. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.





Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства, за исключением трамвая, обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, и попутному трамваю.