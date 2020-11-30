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В Беларуси появился новый политзаключенный — студент

30.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Ян Солонович учится на 4-м курсе дневного отделения БГУИР. Правозащитники требуют немедленно его освободить.

В Беларуси появился новый политзаключенный — студент

Как сообщает правозащитный центр «Весна», 1 ноября Яна Солоновича задержали в Минске на мирном уличном шествии против террора и отвезли в РУВД Партизанского района.

По словам матери, там его допрашивали, оказывали давление, в результате чего он признался в 15 эпизодах участия в мирных собраниях за август, сентябрь и октябрь 2020 года. Затем его доставили в ИВС ГУВД Мингорисполкома.

На сегодняшний день известно о шести прошедших судах над Яном Солоновичем за участие в мирных собраниях. В общей сумме Яну присуждено 86 суток административного ареста, 27 из которых он находится в ЦИП. Есть опасения, что Ян может быть подвергнут аресту на еще большие сроки.

Правозащитники отмечают, что лишение свободы Яна Солоновича, по своей продолжительности, соотносимо с наказанием в виде ареста в рамках Уголовного Кодекса.

Правозащитные организации требуют от властей прекращения репрессий в отношении участников мирных собраний и освобождения всех административно арестованных за участие в них.

 
Теги: Минск
 
 
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Ян Солонович учится на 4-м курсе дневного отделения БГУИР.
 
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