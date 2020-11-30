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На 2021 год установили расчетные нормы рабочего времени. Отдыхать будем меньше, трудиться - больше
Источник материала: Tut.by
Власти установили расчетные нормы рабочего времени на 2021 год,
В 2021 году количество рабочих часов при шестидневной рабочей неделе меньше, чем при пятидневной. «Основная причина данной разницы заключается в том, что в 2021 году, четыре нерабочих праздничных дня (2 января, 1 мая, 3 июля и 25 декабря) пришлись на субботу», — уточняют в Минтруда.
Такая же ситуация была в 2009, 2010, 2015 и 2020 годах.
«Данная расчетная норма рабочего времени установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю и только для указанных режимов работы, — добавляют в Минтруда. — В организациях с иными режимами работы, наниматель самостоятельно рассчитывает расчетную норму рабочего времени календарного года с соблюдением норм статей 112−117 ТК и своим локальным правовым актом устанавливает на соответствующий календарный год ее величину, которая будет являться для работников организации полной нормой продолжительности рабочего времени».
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В 2021 году количество рабочих часов при шестидневной рабочей неделе меньше, чем при пятидневной.
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