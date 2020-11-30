На 2021 год установили расчетные нормы рабочего времени. Отдыхать будем меньше, трудиться - больше

Источник материала: Tut.by

Власти установили расчетные нормы рабочего времени на 2021 год, сообщают в Минтруда. Для пятидневной трудовой недели с выходными днями в субботу и воскресенье этот показатель составит 2050 часов, а для шестидневной с выходным в воскресенье — 2031 час. В этом году — 2032 и 2026 часов соответственно. То есть работать в следующем году белорусы будут больше чем в нынешнем.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В 2021 году количество рабочих часов при шестидневной рабочей неделе меньше, чем при пятидневной. «Основная причина данной разницы заключается в том, что в 2021 году, четыре нерабочих праздничных дня (2 января, 1 мая, 3 июля и 25 декабря) пришлись на субботу», — уточняют в Минтруда.

Такая же ситуация была в 2009, 2010, 2015 и 2020 годах.

Как менялась расчетная норма рабочего времени год пятидневка шестидневка 2011 2037 2038 2012 2023 2024 2013 2008 2016 2014 2015 2017 2015 2032 2026 2016 2038 2024 2017 2019 2021 2018 2016 2022 2019 2008 2016 2020 2032 2026 2021 2050 2031

«Данная расчетная норма рабочего времени установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю и только для указанных режимов работы, — добавляют в Минтруда. — В организациях с иными режимами работы, наниматель самостоятельно рассчитывает расчетную норму рабочего времени календарного года с соблюдением норм статей 112−117 ТК и своим локальным правовым актом устанавливает на соответствующий календарный год ее величину, которая будет являться для работников организации полной нормой продолжительности рабочего времени».