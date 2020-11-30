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На 2021 год установили расчетные нормы рабочего времени. Отдыхать будем меньше, трудиться - больше

30.11.2020 20:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти установили расчетные нормы рабочего времени на 2021 год, сообщают в Минтруда. Для пятидневной трудовой недели с выходными днями в субботу и воскресенье этот показатель составит 2050 часов, а для шестидневной с выходным в воскресенье — 2031 час. В этом году — 2032 и 2026 часов соответственно. То есть работать в следующем году белорусы будут больше чем в нынешнем.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В 2021 году количество рабочих часов при шестидневной рабочей неделе меньше, чем при пятидневной. «Основная причина данной разницы заключается в том, что в 2021 году, четыре нерабочих праздничных дня (2 января, 1 мая, 3 июля и 25 декабря) пришлись на субботу», — уточняют в Минтруда.

Такая же ситуация была в 2009, 2010, 2015 и 2020 годах.

Как менялась расчетная норма рабочего времени

год

пятидневка

шестидневка

2011

2037

2038

2012

2023

2024

2013

2008

2016

2014

2015

2017

2015

2032

2026

2016

2038

2024
2017 2019 2021
2018 2016 2022
2019 2008 2016
2020 2032 2026
2021 2050 2031

«Данная расчетная норма рабочего времени установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю и только для указанных режимов работы, — добавляют в Минтруда. — В организациях с иными режимами работы, наниматель самостоятельно рассчитывает расчетную норму рабочего времени календарного года с соблюдением норм статей 112−117 ТК и своим локальным правовым актом устанавливает на соответствующий календарный год ее величину, которая будет являться для работников организации полной нормой продолжительности рабочего времени».

 
 
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В 2021 году количество рабочих часов при шестидневной рабочей неделе меньше, чем при пятидневной.
 
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