Андрей Лазуткин: ещё когда велась подготовка работы объединённого штаба, они точно так же эти песни вкидывали

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Свое мнение о медийном сопровождении протестных акций в программе Новости «24 часа» высказал политолог Андрей Лазуткин.





Андрей Лазуткин, политолог:

Хорошая секта всегда, во-первых, имеет нормальных руководителей, которые рассказывают, что вот-вот, через неделю, через месяц все обязательно будет хорошо. Во-вторых, каждая хорошая секта обязательно поет песни. То есть все коллективные действия совершаются разного рода песнопениями, причем, как и в секте любой другой, у них есть песня траурная какая-нибудь, похоронная, есть песня радостная, есть песня борьбы, песня там еще чего-то.

И мы видим: они все это механически вбрасывают. Причем не то чтобы это как-то сильно хорошо работало. Просто есть определенные указания, рекомендации, они им следуют.

Еще когда шла избирательная кампания, велась подготовка работы объединенного штаба, они точно так же эти песни вкидывали. Причем примерный интервал был неделя. Новый клип, новая песня, новая группа, которую никто не знает. Но с этим потом выводили толпу, заряжали эти марши и прочее все.

Конечно, скорее это следование инструкции, чем какая-то реальная необходимость.