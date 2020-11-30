Источник материала: Хартия'97

Более 50 стран призвали Россию раскрыть обстоятельства отравления Навального 30.11.2020, 20:50

Алексей Навальный

Российский оппозиционер был отравлен 20 августа.

56 стран-участниц Конвенции по запрещению химического оружия выпустили резолюцию, в которой сказано, что страны полностью уверены, что против российского оппозиционного политика Алексея Навального было применено боевое вещество "Новичок".

Они напомнили, что это же вещество использовалось в Великобритании в 2018 году.

"Любое отравление человека нервно-паралитическим агентом считается использованием химического оружия. Это вызывает крайнюю озабоченность. Использование химического оружие где угодно, когда угодно, кем угодно, при любых обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным стандартам и нормам, запрещающим такое использование", – сказано в заявлении.

В нем отмечено, что Россия не предоставила результаты расследования отравления Навального. Страны, подписавший резолюцию, требуют у РФ раскрыть обстоятельства этого дела.

Членами Организации по запрещению химического оружия являются 191 государство. В числе стран, подписавших резолюцию, Украина, Германия, США, Австралия, Канада, Великобритания, Венгрия, Греция и другие.

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