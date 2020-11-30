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В Ирландии выпустили виски с кормушками для птиц

30.11.2020 20:55 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Ирландии выпустили виски с кормушками для птиц

  • 30.11.2020, 20:25
  • 1,915
В Ирландии выпустили виски с кормушками для птиц
Фото: redbreastwhiskey.com

Фотофакт.

Ирландский производитель виски Redbreast объявил о новом глобальном партнерстве с Bird Life International (организация по сохранению птиц) и в рамках проекта выпустил лимитированную серию напитка в футлярах-кормушках. Об этом сообщил журнал The Spirits Business.

Отмечается, что таким образом бренд намерен поддержать птиц в зимнее время. Также 15 евро c каждой проданной бутылки ограниченного выпуска будут пожертвованы в пользу Bird Life International.

Виски Redbreast 12 Year Old доступно для покупки на веб-сайте Redbreast за 60 евро (71 доллар США). Футляр с бутылки можно снять, наполнить кормом для птиц и повесить на улице.

Всего планируется выпустить две тысячи бутылок, но продавать их будут исключительно по предзаказу и не более одной в руки.


Фото: redbreastwhiskey.com
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