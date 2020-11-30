Источник материала: Хартия'97

В Ереване протестующие перекрыли дороги 30.11.2020, 20:10

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фото: unn.com.ua

Протестующие требуют отставки премьера Пашиняна.

Полиция Армении начала задержания активистов, которые пытались перекрыть центральный проспект Еревана Маштоца, требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Об этом сообщает Вестник Кавказа .

Отмечается, что на данный момент были задержаны свыше 30 человек.

Протестующие перекрыли центральную площадь Маштоца, но затем были оттеснены полицией, сообщают местные СМИ.

Также уточняется, что несколько десятков человек собрались у здания правительства.

Новости-Армения также передают, что правозащитник, экс-омбудсмен Арцаха Рубен Меликян заявил, что полицией применяется несоразмерная сила в тех условиях, когда Административный суд снял запрет на проведение мирных митингов, а задержания граждан незаконны.

Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что парламенту нужно готовиться к досрочным выборам.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку. Он подчеркнул, что считает себя единственным ответственным за ситуацию, которая сложилась после подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху.

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