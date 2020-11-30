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«Если раньше они выбрасывали пачками все эти материалы, отснятые за время беспорядков, то теперь они их дозируют»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чтобы взбудораживать активный электорат, медиаматериалы начинают выкладывать за день-два. Такое мнение в эфире программы Новости «24 часа» высказал политолог Андрей Лазуткин.
Андрей Лазуткин, политолог:
Грубо говоря, если раньше они выбрасывали пачками все эти материалы, отснятые за время беспорядков, то теперь они их дозируют. Вот, одна неделя, мы это выкинем, потом следующая неделя – это, следующая – это.
Опять же, это к вопросу тому, что «нами никто не управляет, нас никто не координирует». Посмотрите, есть наработанная база, которая применяется для вывода этих всех радикалов. Вот, пожалуйста, их дозированно растягивают, чтобы продлить это в таком режиме месяц, два-три, пока погода не поменяется просто. И, может быть, не поменяется погода политическая.
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«Если раньше они выбрасывали пачками все эти материалы, отснятые за время беспорядков, то теперь они их дозируют»
Новости Беларуси. Чтобы взбудораживать активный электорат, медиаматериалы начинают выкладывать за день-два. Такое мнение в эфире программы Новости «24 часа»...
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