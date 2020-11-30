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«Если раньше они выбрасывали пачками все эти материалы, отснятые за время беспорядков, то теперь они их дозируют»

30.11.2020 21:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чтобы взбудораживать активный электорат, медиаматериалы начинают выкладывать за день-два. Такое мнение в эфире программы Новости «24 часа» высказал политолог Андрей Лазуткин.

«Если раньше они выбрасывали пачками все эти материалы, отснятые за время беспорядков, то теперь они их дозируют»

Андрей Лазуткин, политолог:
Инфоповод любой живет два дня. То есть если вы проводите акцию в воскресенье, вам надо примерно в пятницу уже вкидывать какое-то новое видео, допустим, как кого-то бьют, или какие-то новые информации, новые материалы. Это немножко будоражит активный электорат, они вых одят.

Грубо говоря, если раньше они выбрасывали пачками все эти материалы, отснятые за время беспорядков, то теперь они их дозируют. Вот, одна неделя, мы это выкинем, потом следующая неделя – это, следующая – это.

Опять же, это к вопросу тому, что «нами никто не управляет, нас никто не координирует». Посмотрите, есть наработанная база, которая применяется для вывода этих всех радикалов. Вот, пожалуйста, их дозированно растягивают, чтобы продлить это в таком режиме месяц, два-три, пока погода не поменяется просто. И, может быть, не поменяется погода политическая.

Люди в материале: Андрей Лазуткин

 
 
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Новости Беларуси. Чтобы взбудораживать активный электорат, медиаматериалы начинают выкладывать за день-два. Такое мнение в эфире программы Новости «24 часа»...
 
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