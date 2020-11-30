Советник Тихановской предложил Москве начать диалог, чтобы не растерять симпатии двух народов

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Эксперты отмечают, что многие годы успех белорусской экономики заключался в том, что Россия субсидировала Беларусь путем предоставления беспошлинной нефти и самой низкой в Европе цены на газ. «Сокращение субсидий — одна из важных причин падения экономического роста в Беларуси в последнее десятилетие», — считают экономисты.





Они отмечают, что снижение субсидий было не случайным. Россия и сама уже почти 10 лет находится в состоянии экономической стагнации. Среднегодовые темпы роста ВВП за это время составляли около 1%. На фоне роста мировой экономики примерно на 3% в год это означает устойчивое отставание России не только в чисто экономическом, но и в геополитическом аспекте. «Ставится под сомнение концепция глобального участия России в мировых делах (как в Сирии, Ливии и Венесуэле) и, конечно, на пространстве бывшего СССР. Это ведь стоит денег — разные формы финансовой поддержки дружественных территориальных образований типа „ДНР“, „ЛНР“, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. А с ними, как известно, у России есть проблемы, что тем более обостряется в постоянно удлиняющийся пандемический период», полагают Гонтмахер и Алехнович.









Поэтому Москва давно приняла негласное решение экономить на Беларуси, тем более что Лукашенко все больше «отбивался от рук». Политический кризис в Беларуси поставил Россию перед дилеммой.





Если Александр Лукашенко останется у власти, внешние источники финансирования закроются, и России, чтобы предотвратить развитие ситуации по венесуэльскому сценарию (экономический коллапс, массовое обнищание населения и полный развал госуправления), придется взять на себя содержание 9,5 млн белорусов. Сколько это будет стоить? Речь пойдет о десятках миллиардов долларов в год, чтобы поддерживать хотя бы минимальные жизненные стандарты, функционирование социальной и прочей инфраструктуры, пишут российский экономист и советник Тихановской.





Но самое главное: если Россия продолжит поддерживать Лукашенко, она потеряет дружественное отношение белорусов к себе. Если сегодня в обществе и среди демократических представителей Беларуси нет антироссийских настроений, то скоро они могут появиться. Первые признаки есть. По данным «Белорусской аналитической мастерской», с сентября по ноябрь 2020 года доля сторонников союза Москвы и Минска в Беларуси снизилась с 52 до 40%. В начале прошлого года такую идею поддерживало 60%. Белорусы навсегда запомнят, что Россия была единственной страной, которая действенно способствовала удержанию у власти диктатора, преследующего собственный народ. Видимо, и беднеющие россияне не будут испытывать положительных чувств к Беларуси, отъедающей у них кусок пирога, отмечают эксперты.





Экономисты считают, что «протест в Беларуси объединяет все общество». Поэтому они предлагают руководству России отказаться поддерживать режим Лукашенко и начать вести диалог с его оппонентами. «Некоторые вынуждены находиться в эмиграции или в тюрьме, многие представляют бизнес, но уже сейчас нужно выстраивать будущее союзных отношений. И тогда, что самое главное, не будет утеряно самое ценное — взаимная симпатия российского и белорусского народов», — резюмируют Гонтмахер и Алехнович.