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Саммит ЕАЭС рассмотрит ключевые вопросы евразийской интеграции
30.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Цены на транзит газа должны быть справедливыми. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает теленкала «МИР 24».
Газовый вопрос станет одним из ключевых на предстоящем заседании Высшего евразийского экономического совета. Оно пройдет 11 декабря в онлайн-формате. В ходе встречи ожидается утверждение стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года. Александр Лукашенко отметил, что мировая экономика в этом году обвалилась. Кризис коснулся и пространства ЕАЭС.
Михаил Мясникович отметил: за этот год в ЕАЭС достигнут ряд договоренностей. Например, сейчас белорусские товары могут участвовать в тендере госзакупок стран-участниц. Прорабатывается вопрос продовольственной безопасности государств пятерки на случай санкций со стороны третьих стран. По словам Мясниковича, Евразийский экономический союз переходит к новой фазе сотрудничества – проектной интеграции.
В 2020-м Беларусь завершает председательство в ЕАЭС. В следующем году эстафета должна перейти к Казахстану.
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Заседание Высшего евразийского экономического совета пройдет 11 декабря в онлайн-формате.
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