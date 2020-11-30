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Саммит ЕАЭС рассмотрит ключевые вопросы евразийской интеграции

30.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Цены на транзит газа должны быть справедливыми. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает теленкала «МИР 24».

Газовый вопрос станет одним из ключевых на предстоящем заседании Высшего евразийского экономического совета. Оно пройдет 11 декабря в онлайн-формате. В ходе встречи ожидается утверждение стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года. Александр Лукашенко отметил, что мировая экономика в этом году обвалилась. Кризис коснулся и пространства ЕАЭС.

«Выход из этой ситуации будет очень тяжелый. Тем более, началось противоборство, фактически идет экономическая война. Поэтому очень серьезная обстановка вокруг, и нам бы обсудить эти проблемы с глазу на глаз. Будем разговаривать, может, традиционно в канун Нового года главы государств рискнут встретиться. Мы готовы и в Минске принять глав государств, если будет такое желание», – сказал Лукашенко.

Михаил Мясникович отметил: за этот год в ЕАЭС достигнут ряд договоренностей. Например, сейчас белорусские товары могут участвовать в тендере госзакупок стран-участниц. Прорабатывается вопрос продовольственной безопасности государств пятерки на случай санкций со стороны третьих стран. По словам Мясниковича, Евразийский экономический союз переходит к новой фазе сотрудничества – проектной интеграции.

«В ЕЭК проработали карту индустриализации. Уже набирается ряд совместных проектов, которые можно предложить и частному бизнесу, и потенциальным зарубежным инвесторам, на 200 млрд долларов по сметной стоимости. Это то интеграционное ядро, благодаря которому вопросы интеграции приобретают необратимый характер. Речь идет о том, чтобы создавать совместные трансъевразийские экономические компании, которые будут объединены по принципу бизнеса», – отметил Мясникович.

В 2020-м Беларусь завершает председательство в ЕАЭС. В следующем году эстафета должна перейти к Казахстану.



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Теги: Минск
 
 
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Заседание Высшего евразийского экономического совета пройдет 11 декабря в онлайн-формате.
 
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