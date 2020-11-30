В Минске после столкновение с Dodge перевернулся грузовик

Источник материала: Tut.by

Грузовик перевернулся на столичной улице Долгобродской. Об этом сообщили в ГАИ Минска.

Авария произошла днем 30 ноября. Предварительно установлено, что 28-летний водитель грузового Ford ехал со стороны улицы Уральской в направлении улицы Козлова. При повороте налево он не уступил дорогу встречному Dodge — произошло столкновение, в результате которого грузовик перевернулся.





В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.