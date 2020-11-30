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В Минске после столкновение с Dodge перевернулся грузовик

30.11.2020 21:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Грузовик перевернулся на столичной улице Долгобродской. Об этом сообщили в ГАИ Минска.

Авария произошла днем 30 ноября. Предварительно установлено, что 28-летний водитель грузового Ford ехал со стороны улицы Уральской в направлении улицы Козлова. При повороте налево он не уступил дорогу встречному Dodge — произошло столкновение, в результате которого грузовик перевернулся.


В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

 
Теги: Минск
 
 
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В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
 
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