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В Минске после столкновение с Dodge перевернулся грузовик
Источник материала: Tut.by
Грузовик перевернулся на столичной улице Долгобродской. Об этом
Авария произошла днем 30 ноября. Предварительно установлено, что 28-летний водитель грузового Ford ехал со стороны улицы Уральской в направлении улицы Козлова. При повороте налево он не уступил дорогу встречному Dodge — произошло столкновение, в результате которого грузовик перевернулся.
В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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