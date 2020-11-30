Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Земля оказалась куда ближе к массивной чёрной дыре, чем считалось ранее Она настолько большая, что затягивает в себя все находящиеся поблизости объекты.

Стрелец А представляет собой гигантскую чёрную дыру, вес которой в 4 миллиона раз превышает массу Солнца. Она настолько большая, что затягивает в себя все находящиеся поблизости объекты. Неожиданное открытие сделали японские учёные. Они 15 лет собирали данные со всех доступных телескопов и объединяли их с помощью методики, называемый интерферометрией. Это позволило создать точную карту Млечного Пути и доказать, что Земля на высокой скорости несётся в сторону Чёрной дыры.Как оказалось, наша планета на целых 2000 световых лет ближе к Стрельцу А, чем считалось ранее. Мало того, новая модель галактики позволила рассчитать, что Земля движется со скоростью 227 км/с, вращаясь вокруг чёрной дыры. Столь точные выводы удалось сделать после определения 99 точек в Млечном Пути. В итоге выяснилось, что Стрелец А находится на расстоянии 25 800 световых лет от Земли.В будущем астрономы планируют объединить данные с радиотелескопов Южной Кореи, Китая и Японии, построив ещё более точную карту нашей галактики.