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Земля оказалась куда ближе к массивной чёрной дыре, чем считалось ранее

30.11.2020 21:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Земля оказалась куда ближе к массивной чёрной дыре, чем считалось ранее
Иллюстративное фото
В центре Млечного Пути располагается сверхмассивная чёрная дыра Стрелец А. Ранее считалось, что Земля находится от этого объекта на расстоянии чуть менее 28 тысяч световых лет. Однако, согласно более точным подсчётам, дистанция между ними заметно меньше.

Стрелец А представляет собой гигантскую чёрную дыру, вес которой в 4 миллиона раз превышает массу Солнца. Она настолько большая, что затягивает в себя все находящиеся поблизости объекты. Неожиданное открытие сделали японские учёные. Они 15 лет собирали данные со всех доступных телескопов и объединяли их с помощью методики, называемый интерферометрией. Это позволило создать точную карту Млечного Пути и доказать, что Земля на высокой скорости несётся в сторону Чёрной дыры.

Земля оказалась куда ближе к массивной чёрной дыре, чем считалось ранее

Как оказалось, наша планета на целых 2000 световых лет ближе к Стрельцу А, чем считалось ранее. Мало того, новая модель галактики позволила рассчитать, что Земля движется со скоростью 227 км/с, вращаясь вокруг чёрной дыры. Столь точные выводы удалось сделать после определения 99 точек в Млечном Пути. В итоге выяснилось, что Стрелец А находится на расстоянии 25 800 световых лет от Земли.

В будущем астрономы планируют объединить данные с радиотелескопов Южной Кореи, Китая и Японии, построив ещё более точную карту нашей галактики.
 
 
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Она настолько большая, что затягивает в себя все находящиеся поблизости объекты.
 
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