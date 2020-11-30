Bitcoin побил новый рекорд - почти $20 тысяч









Coin Desk . Об этом сообщает





Таким образом известная криптовалюта побила свой предыдущий рекорд, установленный в декабре 2017 года, на 3 доллара США.





По словам аналитика Кевина Келли, не стоит недооценивать значение нового рекорда.





Отмечается, что по сравнению с прошлым годом стоимость Bitcoin выросла на 167%.





На прошлой неделе стоимость криптовалюты Bitcoin упала почти на 3 тыс. долларов США и составила 17 200 долларов США.