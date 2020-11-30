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Bitcoin побил новый рекорд - почти $20 тысяч
Источник материала: Партизан
Криптовалюта Bitcoin установила новый рекорд себестоимости, достигнув отметки в 19 786 долларов США.
Об этом сообщает
Таким образом известная криптовалюта побила свой предыдущий рекорд, установленный в декабре 2017 года, на 3 доллара США.
По словам аналитика Кевина Келли, не стоит недооценивать значение нового рекорда.
Отмечается, что по сравнению с прошлым годом стоимость Bitcoin выросла на 167%.
На прошлой неделе стоимость криптовалюты Bitcoin упала почти на 3 тыс. долларов США и составила 17 200 долларов США.
Bitcoin - самая популярная криптовалюта в мире, которая представляет наибольшую долю всего рынка криптовалюты. Он был первой криптовалютой, которая была представлена публично, и, соответственно, имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.
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Криптовалюта Bitcoin установила новый рекорд себестоимости, достигнув отметки в 19 786 долларов США.
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