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Жители Сеницы вышли на протест к сельсовету
Источник материала: Хартия'97
Жители Сеницы вышли на протест к сельсовету
Люди пикетировали прямо под окном «депутата».
Сегодня Сеница вышла под здание сельсовета.
Пикет проходил прямо под окна «депутата», отзывом которого занимаются жители поселка.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Люди пикетировали прямо под окном «депутата».
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