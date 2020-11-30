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Протесты из-за запрета абортов переросли в акции против политики властей. Что происходит в Польше?

30.11.2020 21:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Польши. Польша в последние несколько недель погрузилась в нескончаемые протесты. 29 ноября в Варшаве прошла очередная массовая демонстрация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты из-за запрета абортов переросли в акции против политики властей. Что происходит в Польше?

Марш начался в центре польской столицы. Затем несколько тысяч человек двинулись по улицам города, блокируя движение автомобилей и общественного транспорта. Толпа скандировала лозунги и оскорбления в адрес польского правительства.

Полицейские призывали людей разойтись – по причине пандемии массовые собрания запрещены. Однако их призывы не были услышаны. Чтобы утихомирить протестующих, полиция применила силу.

Протесты, начавшиеся в Польше против запрета абортов из-за патологии плода, переросли в акции против политики властей.

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Новости Польши. Польша в последние несколько недель погрузилась в нескончаемые протесты. 29 ноября в Варшаве прошла очередная массовая демонстрация, сообщили в...
 
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