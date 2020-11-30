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Протесты из-за запрета абортов переросли в акции против политики властей. Что происходит в Польше?
Источник материала: СТВ
Новости Польши. Польша в последние несколько недель погрузилась в нескончаемые протесты. 29 ноября в Варшаве прошла очередная массовая демонстрация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Марш начался в центре польской столицы. Затем несколько тысяч человек двинулись по улицам города, блокируя движение автомобилей и общественного транспорта. Толпа скандировала лозунги и оскорбления в адрес польского правительства.
Полицейские призывали людей разойтись – по причине пандемии массовые собрания запрещены. Однако их призывы не были услышаны. Чтобы утихомирить протестующих, полиция применила силу.
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Новости Польши. Польша в последние несколько недель погрузилась в нескончаемые протесты. 29 ноября в Варшаве прошла очередная массовая демонстрация, сообщили в...
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