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Обзор ЧП от спасателей

30.11.2020 22:11 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Продолжит программу обзор информации от спасателей - материал Юрия Шевчука.

В Глубокском районе горело складской помещение. Инцидент случился в деревне Обруб-Березвечский. На момент возникновения пожара внутри никого не было. Пожар ликвидировали спасатели, огнем в здании склада повреждены кровля и имущество. Никто не пострадал.

В Миорском районе горела баня. Пожар бойцы МЧС ликвидировали оперативно, однако, поскольку баня была из дерева, к этому времени в помещении уже были уничтожены кровля, потолочное перекрытие и повреждены стены. Хозяйка, которая находилась дома, не пострадала.

В Бресте на мужчину упал электрощит - понадобилась помощь спасателей. ЧП случилось во дворе многоэтажного дома на улице Карбышева. Как выяснилось, проходя мимо подъезда, пострадавший оперся о металлический ящик, который был закреплен на стене. Не выдержав тяжести, конструкция упала на человека. Работниками МЧС мужчина был извлечен из-под ящика и передан бригаде скорой медицинской помощи.

В неловкой ситуации оказалась жительница Гомеля. Женщина упала в подъезде и застряла головой между перилами. По информации МЧС, пенсионерка шла к подруге в гости. Не сумев удержать равновесие, она упала. В результате падения голова женщины оказалась между перилами и лестничным маршем. Самостоятельно выбраться не получилось, поэтому на помощь пришли спасатели. После осмотра медиками с предварительным диагнозом "Закрытая черепно-мозговая травма" пострадавшую доставили в больницу, которую позже она самовольно покинула.

Спасатели пришли на помощь охотничьей собачке, которая упала в заброшенный колодец. Спасателям поступило сообщение о том, что возле деревни Бронное Рогачевского района в резервуар с питьевой водой провалилась собака. Выяснилось, что питомец побежал вперед охотника и упал в открытый заброшенный колодец. Хозяин собаку самостоятельно достать не смог, поэтому позвонил спасателям.

Работники МЧС достали пса с помощью лестницы. В ветеринарной помощи собака не нуждалась.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Продолжит программу обзор информации от спасателей - материал Юрия Шевчука. В Глубокском районе горело складской помещение. Инцидент случился в деревне...
 
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