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Угрожал милиционерам пистолетом - суд Солигорского района вынес приговор в отношении пьяного дебошира. Инцидент случился в сентябре. Вечером в милицию позвонила женщина и рассказала, что супруг угрожает ножом сыну, а ее хочет избить. Когда бойцы патрульно-постовой службы оказались у порога квартиры, мужчина после перепалки пошел за оружием, которое привел в боевую готовность.

Впоследствии выяснилось, что пистолет оказался пневматический, а в отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Владимир Королев выслушал приговор Фемиды.

- Ваша жена позвонила на 102, обрисовала ситуацию, дежурный нам передал сообщение, что в этой квартире происходит семейный скандал. В данном случае она собирается писать заявление.

- Хорошо, сейчас, минутку.

Обычный семейный скандал, на который приехали милиционеры, быстро перерос в неконтролируемую ситуацию. Мужчина из комнаты вернулся с пистолетом и передернул затвор оружия.

Алексей Чернышевич, старший помощник прокурора Солигорского района: "В данном конкретном случае необходимо отметить, что пистолет был не заряжен. У него отсутствовал магазин и баллон. Но сотрудники милиции этого не видели. Сотрудники милиции также с учетом обстановки вынуждены были достать оружие и привести его в положение. Счет шел на секунды. Только профессиональная выдержка и хладнокровие милиционеров не позволили принять поспешное решение о применении оружия (хотя основания для этого имелись) и жертв удалось избежать".

Это кадры задержания 39-летнего жителя Солигорска. Вечером 3 сентября в милицию позвонила женщина, рассказав, что муж угрожает сыну ножом, а саму ее собирается избить. Приехавшему наряду милицию слесарь оказал сопротивление - стал угрожать оружием, когда те предложили проехать в отдел.

Алексей Чернышевич, старший помощник прокурора Солигорского района: "Прибывший наряд уточнил, будет ли она начинать административный процесс. И намерена ли она доводить дело до стадии наказания. Когда супруга сказала, что желает проследовать в РУВД, желает привлечь к административной ответственности, после этого было принято решение доставить обоих в РУВД. Это не инициатива милиции была, это инициатива супруги".

В отношении дебошира было возбуждено уголовное дело за сопротивление сотруднику милиции. Сегодня суд Солигорского района поставил точку в инциденте на улице Парковой. Приговор - 3 года колонии общего режима. Родственники подсудимого считают такое решение слишком суровым.

Александр, брат подсудимого: "Не согласен с приговором, потому что человек болен сахарным диабетом. В момент, когда у него приступы (сахар падает или повышается), он не отдает своим действиям оценки, он не понимает, что делает, и не помнит. Он находился на лечении в больнице и пришел домой принять душ. Так и получилось".

- На видео видно, что там выносит пистолет. - Видно, да, но он был не в адеквате. Почему он говорил, что я это не помню. Он давал показания, когда ему показали видео, но он этого не помнил.



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Также в ходе судебного заседания оба милиционера заявили иски о взыскании морального вреда. По решению Фемиды, подсудимый должен возместить каждому из сотрудников по 2000 рублей. Кроме того, у дебошира будет конфискован пневматический пистолет. Приговор не окончателен и может быть обжалован и опротестован - на это у сторон еще есть время.