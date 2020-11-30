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100-летний мужчина назвал секретом долголетия алкоголь и сигареты

30.11.2020 22:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

100-летний мужчина назвал секретом долголетия алкоголь и сигареты
Кадр: india.com
Житель Китая, которому 27 июня исполнилось 100 лет, назвал секретом долголетия алкоголь, сигареты и фастфуд. Об этом сообщает издание India.

Чжан Кэминь (Zhang Kemin) рассказал, что так долго прожил благодаря тому, что курит, пьет алкогольные напитки и употребляет в пищу все, что захочет. Он добавил, что никогда не переживает из-за вредной пищи и редко раздражается.

Кэминь даже назвал алкоголь и табак самой большой страстью своей жизни. Тем не менее, он признал, что ему пришлось сократить потребление алкоголя после того, как ему исполнилось 90 лет, так как не хотел быть причиной происшествий на работе.

100-летний китаец начал курить, когда ему было 20 лет, так как хотел больше общения. Он до сих пор выкуривает по пачке сигарет каждый день. У него нет серьезных проблем со здоровьем, за исключением ухудшения слуха.

«Теперь я все никак не могу понять, курение и алкоголь — это добро или зло?» — задался вопросом он.

Сейчас Кэминь живет в одном доме с представителями пяти поколений своей семьи и проводит время за курением и просмотром телепередач.

Ранее сообщалось, что старейшие однояйцевые близнецы из Великобритании Дорис Хобдей и Лилиан Кокс, считающие секретом своего долголетия занятия сексом, в прямом эфире довели зрителей до истерики. «Мне нужен пожилой мужчина около 98 лет, которому осталось жить полгода и у которого огромная чековая книжка», — сказала Кокс.
 
 
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Он добавил, что никогда не переживает из-за вредной пищи и редко раздражается.
 
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