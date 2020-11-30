Источник материала: UDF



Майя Санду. Фото: Wolfgang Kumm / DPA / Globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Молдова отказалась возвращать долг за российский газ Она отметила, что общий размер молдавского долга составляет больше 7,5 миллиарда долларов.

Она отметила, что общий размер молдавского долга составляет больше 7,5 миллиарда долларов. При этом у потребителей с территории правобережья, в отличие от Приднестровья, фактически нет задолженности перед «Газпромом». «Конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить [долг Приднестровья]. Это нечестно, несправедливо», — сказала она. По словам Санду, ситуация с долгом за газ превратилась в большую проблему, которую необходимо решать.Как стало известно 20 ноября после победы Санду на выборах, новый президент страны не признает долг Кишинева за поставки российского газа в Приднестровье. «Мы никогда не признаем этот долг [за газ]. Это долг "властей" Приднестровья, и никто не спрашивал нас, хотим ли мы получать этот газ или нет», — заявила Санду в интервью «Европейской правде».В отчете «Газпрома» за третий квартал 2020 года говорится, что Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России удовлетворил иск российского газового монополиста о взыскании с «Молдовагаз» более 246 миллионов долларов. Средства должны пойти на погашение долга за топливо, поставленное в 2017 году. В том же документе отмечалось, что долг Молдовы в 2011-2019 годах вырос из-за неплатежеспособности потребителей Приднестровья.