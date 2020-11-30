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Молдова отказалась возвращать долг за российский газ
Источник материала: UDF
Майя Санду. Фото: Wolfgang Kumm / DPA / Globallookpress.com
Она отметила, что общий размер молдавского долга составляет больше 7,5 миллиарда долларов. При этом у потребителей с территории правобережья, в отличие от Приднестровья, фактически нет задолженности перед «Газпромом». «Конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить [долг Приднестровья]. Это нечестно, несправедливо», — сказала она. По словам Санду, ситуация с долгом за газ превратилась в большую проблему, которую необходимо решать.
Как стало известно 20 ноября после победы Санду на выборах, новый президент страны не признает долг Кишинева за поставки российского газа в Приднестровье. «Мы никогда не признаем этот долг [за газ]. Это долг "властей" Приднестровья, и никто не спрашивал нас, хотим ли мы получать этот газ или нет», — заявила Санду в интервью «Европейской правде».
В отчете «Газпрома» за третий квартал 2020 года говорится, что Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России удовлетворил иск российского газового монополиста о взыскании с «Молдовагаз» более 246 миллионов долларов. Средства должны пойти на погашение долга за топливо, поставленное в 2017 году. В том же документе отмечалось, что долг Молдовы в 2011-2019 годах вырос из-за неплатежеспособности потребителей Приднестровья.
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Она отметила, что общий размер молдавского долга составляет больше 7,5 миллиарда долларов.
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