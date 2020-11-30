Политолог Лазуткин: когда у вас какие-то непонятные одиночные колонны здесь, здесь и здесь, кажется, что их гораздо больше

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мнение о том, почему акции протеста теперь проходят в разных районах Минска, в программе Новости «24 часа» высказал политолог Андрей Лазуткин.





Андрей Лазуткин, политолог:

Смысл всего этого мероприятия – их хозяева должны постоянно показывать, что мы чем-то руководим, у нас что-то есть, мы чем-то управляем. Если мы посмотрим на действия того же Совета координационного, то они сейчас обсуждают, придут ли им деньги (вот эти 24 новых миллиона евро, которые обещает Европейский союз) и как их между собой разделить. Понятно, что до активистов это не дойдет, но это будет содержание денежное руководства на ближайшие, может быть, год-полтора.

Андрей Лазуткин: ещё когда велась подготовка работы объединённого штаба, они точно так же эти песни вкидывали

Вопрос есть. Им надо показывать, что вот, мы осуществляем руководство этими группами. Вот, у нас есть разные районы и прочее. Потому что вы понимаете: если собрать их вместе в одну точку, окажется, что у вас там всего по городу три тысячи человек, например. Там скажут: ну, что это за протест, как вы работали все это время? А так, когда у вас какие-то непонятные одиночные колонны здесь, здесь и здесь, кажется, что их гораздо больше.