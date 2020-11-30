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Политолог Лазуткин: когда у вас какие-то непонятные одиночные колонны здесь, здесь и здесь, кажется, что их гораздо больше
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мнение о том, почему акции протеста теперь проходят в разных районах Минска, в программе Новости «24 часа» высказал политолог Андрей Лазуткин.
Андрей Лазуткин, политолог:
Вопрос есть. Им надо показывать, что вот, мы осуществляем руководство этими группами. Вот, у нас есть разные районы и прочее. Потому что вы понимаете: если собрать их вместе в одну точку, окажется, что у вас там всего по городу три тысячи человек, например. Там скажут: ну, что это за протест, как вы работали все это время? А так, когда у вас какие-то непонятные одиночные колонны здесь, здесь и здесь, кажется, что их гораздо больше.
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Политолог Лазуткин: когда у вас какие-то непонятные одиночные колонны здесь, здесь и здесь, кажется, что их гораздо больше
Новости Беларуси. Мнение о том, почему акции протеста теперь проходят в разных районах Минска, в программе Новости «24 часа» высказал политолог Андрей Лазуткин.
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