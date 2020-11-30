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Лукашенко обсудил с Мясниковичем подготовку к саммиту ЕАЭС
30.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Цены на транзит газа должны быть справедливыми. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает «МИР 24».
На встрече обсудили предстоящее заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов стран-участниц.
Александр Лукашенко выразил надежду, что в течение декабря лидеры ЕАЭС смогут встретиться в очном формате. Президент готов принять своих коллег в Минске.
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Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов стран-участниц запланировано на 11 декабря и пройдет в формате онлайн-конференции.
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