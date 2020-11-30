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Лукашенко обсудил с Мясниковичем подготовку к саммиту ЕАЭС

30.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Цены на транзит газа должны быть справедливыми. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает «МИР 24».

На встрече обсудили предстоящее заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов стран-участниц. Оно запланировано на 11 декабря и пройдет в формате онлайн-конференции. Предварительно повестка будет включать 28 вопросов, четыре из них лидеры стран ЕАЭС обсудят в узком кругу. Ожидается, что на заседании утвердят стратегию развития евразийской интеграции до 2025 года.

«Мы традиционно настаиваем на том, чтобы неукоснительно, без затяжек и всякой бюрократии мы решали те вопросы, которые запланировали. Тем более ситуация такова, что, как Путин всегда подчеркивает, надо быть вместе. Вместе проще преодолеть всякие трудности. Мы договаривались о том, что наконец-то решим проблему единых рынков, прежде всего природного газа. Единственный вопрос, который не согласован, – это справедливая цена на тарифы по транспортировке газа», – отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко выразил надежду, что в течение декабря лидеры ЕАЭС смогут встретиться в очном формате. Президент готов принять своих коллег в Минске.



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Теги: Минск
 
 
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Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов стран-участниц запланировано на 11 декабря и пройдет в формате онлайн-конференции.
 
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