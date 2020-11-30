Выпустит ли Лукашенко Бабарико? Политические узники как товар для режима

В последние дни оживились разговоры о вероятном скором освобождении знакового политзаключенного Виктора Бабарико. А видный оппозиционер в изгнании Павел Латушко даже предположил, что тот уже может быть на свободе.





Но эти слухи не подтвердились. 30 ноября адвокат политзаключенного Дмитрий Лаевский сообщил TUT.by, что Бабарико не поступало предложений об освобождении из СИЗО КГБ под какие-либо условия.

Между тем, по данным Латушко, судьба бывшего руководителя «Белгазпромбанка», дерзнувшего в минувшей электоральной кампании бросить перчатку многолетнему белорусскому вождю, обсуждалась на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Александром Лукашенко в Минске 26 ноября.

Латушко также сослался на инсайды, согласно которым Лукашенко якобы настаивает, чтобы Бабарико с сыном Эдуардом, также пленником СИЗО КГБ, улетел после освобождения на Кипр.

Москва давит?

Это гипотетическое условие со стороны Лукашенко выглядит, по крайней мере, логично. В ходе и после минувшей избирательной кампании белорусские власти уже вытеснили за границу ряд своих видных оппонентов, начиная со Светланы Тихановской, которую многие белорусы считают реальной победительницей выборов. За рубежом оказались и тот же Латушко, и Ольга Ковалькова, и Валерий Цепкало.

Режиму это на руку: во-первых, из эмиграции влиять на процессы в стране априори труднее, во-вторых, на этих людей проще вешать ярлык марионеток Запада.

Но власти уже обломались на яркой соратнице Бабарико Марии Колесниковой, которая ныне находится в жодинской тюрьме. Когда эту неугомонную противницу, рефреном призывавшую «долбить режим», пытались выпихнуть в Украину, Колесникова порвала свой паспорт.

Бабарико, судя по всему, тоже оказался крепким орешком. Он явно не пошел на сделку с Лукашенко, когда тот сенсационно наведался в СИЗО в октябре. Не стал подыгрывать имитации обсуждения конституционной реформы.

Можно предположить, что точно так же этот политический узник не соглашается улететь на Кипр, поскольку думает о своем реноме и будущей политической карьере. Другой вопрос: а ведутся ли с ним сейчас такие переговоры вообще? И действительно ли Кремль давит на Лукашенко в плане освобождения Бабарико?

По идее, уже одно то обстоятельство, что тот двадцать лет возглавлял банк с российским капиталом, должно подогревать интерес Москвы к судьбе этой персоны. Белорусские власти до 9 августа и вовсе изображали Бабарико марионеткой российских олигархов (что смыкалось с подозрениями части национально ориентированной оппозиции).

Вместе с тем «мы не имеем конкретных фактов, что Москва защищает Бабарико, требует его освобождения», отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич.

Он подчеркивает: на этот счет не было никаких официальных заявлений — хотя бы, например, на уровне Госдумы. Пока обсуждение темы крутится вокруг слухов, предположений экспертов, прежде всего российских.

Аналитик обращает внимание на то, что Москва на сегодня даже не вернула себе «Белгазпромбанк», в котором белорусские власти ввели свою временную администрацию.

Вождь не хочет показаться слабым

Белорусский режим не впервые после электоральных кампаний набирает политзаключенных, а потом этим штучным товаром начинает, как выражаются комментаторы, торговать. В нынешнем году таких узников как никогда много (уже 146 по списку правозащитников), и набирать их власти начали уже на старте кампании (Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Павел Северинец и другие).

Еще одно отличие нынешней поствыборной ситуации в том, что не только Запад традиционно возмущается, вводит санкции , но и Москва явно недовольна тем, что Лукашенко не в состоянии разрулить кризис. А вдобавок стал уклоняться от конституционной реформы и транзита власти , что, как полагают многие обозреватели, было обещано Владимиру Путину на сентябрьских переговорах в Сочи. Наконец, белорусский вождь, утративший легитимность, стал слишком токсичным партнером для Кремля.

Таким образом, Лукашенко оказывается в клещах . Пространство для маневра у него сужается. Но настолько ли обстоятельства прижали вождя, чтобы он уже сейчас стал выпускать политических узников — хотя бы таких знаковых, как Бабарико?

«Я сомневаюсь, что Лукашенко пойдет на освобождение Бабарико без каких-либо очевидных уступок или соглашений со стороны последнего. Этой логики Лукашенко придерживался всегда. В полном моральном и политическом поражении, унижении оппонента выражалась сила и уверенность Лукашенко. Если Бабарико и решат выпустить, то после судебного приговора», — заявил в комментарии для Naviny.by руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов.

Нельзя исключать, что за информационными вбросами относительно скорого освобождения Бабарико может скрываться «очередная манипуляция, игра власти, условное повторение визита Лукашенко в СИЗО, с тем чтобы убрать людей с улиц: мол, не нужно выходить, давайте подождем, вот-вот выпустят Бабарико, а если будем и дальше протестовать, то Бабарико будет хуже», предполагает политолог.

«Возможно, эти манипуляции должны оживить идею “диалога Воскресенского”, который, как мы видим, пока не работает. Также нельзя исключать и прессинг со стороны Кремля, который продолжает реализовывать свои цели в Беларуси», — говорит Усов.

Напомню: Юрий Воскресенский, выйдя из СИЗО, стал претендовать на роль медиатора между властью и ее оппонентами, те считают это игрой по сценарию режима, спецслужб.

Отмечу также, что выпуск политзаключенных , как его ни обставляй, обернется для Лукашенко капитальным имиджевым поражением. И вертикаль, и протестующие сразу сделают вывод: ага, вождь ослаб. Вдобавок в случае выхода на волю Бабарико будет решено, что это именно Кремль выкрутил руки. Лукашенко же по-прежнему пытается выглядеть «ненаклоняемым».

По мнению Усова, немедленное освобождение политзаключенных будет означать полный крах режима Лукашенко и станет свидетельством того, что его в конечном итоге вынудили уйти.

«Однако исходя из сегодняшней ситуации, когда власть фактически проводит политику масштабного террора, Лукашенко уходить не собирается, а значит людей будут судить и сажать. Это является составляющей частью развернувшегося террора», — считает Усов.

«Наличие политзаключенных сегодня для Лукашенко не проблема»

Карбалевич придерживается подобной точки зрения: «Наличие политзаключенных сегодня для Лукашенко не проблема, поэтому их количество только увеличивается. Сегодня главная проблема для Лукашенко — подавить протесты. Он привык решать проблемы по мере их появления».

Аналитик не считает, что в ближайшее время Минск станет уступать давлению Запада. Напротив, на этом направлении сжигаются все мосты , ведется курс на обострение отношений. Недавно Лукашенко обнародовал секретные донесения КГБ, якобы свидетельствующие о подрывных, агрессивных планах Запада в отношении Беларуси, напомнил аналитик.

Также он отметил, что Лукашенко осмелел в отношениях с Москвой, поскольку «решил, что взял ситуацию в Беларуси под контроль, протесты пошли на спад и поэтому помощь Москвы уже не так важна».

Как предполагает собеседник Naviny.by, Лукашенко сделал вывод, что можно открутить назад, не выполнять договоренности с Кремлем, достигнутые в Сочи, и даже дерзить. В частности, напомнил аналитик, на днях при посещении 6-й больницы Минска Лукашенко стал отрицать, что просил помощи у Путина после выборов 9 августа.

«Кроме того, Лукашенко уверен, что Москве некуда деваться, что она, вписавшись в его поддержку, уже сложила все яйца в одну корзину. Не может Москва выступить в поддержку Тихановской», — отмечает собеседник.

«Он понимает логику мышления Кремля, Путина. Для них победа цветной революции — страшный сон, Лукашенко — меньшее зло. И потому Москва не бросит ближайшего союзника, она не заинтересована ни в экономическом, ни в политическом в крахе одного из членов ОДКБ и ЕАЭС, поскольку это было бы ударом по всему интеграционному проекту Москвы на постсоветском пространстве. И в этом рассуждения Лукашенко достаточно логичны», — резюмировал Карбалевич.

Ресурс системы Лукашенко тает, ему придется идти на уступки

Таким образом, белорусский вождь, даже находясь в беспрецедентно трудном положении, снова пытается переиграть Москву. Если Бабарико в ближайшее время все же окажется на свободе, то это будет означать, что для Москвы он действительно важен, что она не на шутку рассердилась и решила в этом вопросе додавить.

Но в целом Кремль делает вид, что не замечает зашкаливающих репрессий в Беларуси, и не ставит вопрос об освобождении политзаключенных в принципе. Даже термина такого не употребляет. Западное же давление пока не является критическим с точки зрения белорусских властей.

Так что судьба политических узников будет зависеть прежде всего от развития внутрибелорусского сюжета, от воли и упорства тех, кто продолжает здесь бороться, часто рискуя тоже попасть за решетку.