«А что там змагары?» Мнение Григория Азарёнка об акциях протеста 29 ноября

Новости Беларуси. О минских воскресных хождениях по улицам говорить все сложнее: фактуры становится меньше, милиция наводит порядок в городах быстрее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столице, к примеру, привычный воскресный ритм был обеспечен уже к 16:00. В областных центрах и вовсе фиксировали лишь одинокие группы по два-три человека. Это уже никак не назовешь массовыми протестами.
Тему продолжит Григорий Азаренок.
Григорий Азаренок, корреспондент: А что там змагары? Вопрос приходится задавать все чаще, потому что протестующих уже нужно искать в подворотнях и у магазинов. Но наш традиционный обзор никто не отменял, поэтому обо всем по порядку.
Григорий Азаренок:
Сразу стоит сказать о медийном сопровождении праздника. Если с понедельника по четверг все неполживые помойки рассказывают о котиках и детских садиках, то к выходным градус неизменно растет. То российские либеральные коллеги клипец глупый закинут, то видео двухмесячной давности раскручивать начинают. Подключают даже потусторонние силы.
Посмотрим, как пройдет воскресный марш 29 ноября. Смотреть будем в этот раз на Оракуле Ленорман. Выпадает карта Клевер. Это какая-то удача. То есть получается, что то, что делают люди на вот этих митингах, это приведет к каким-то скорым событиям по Фортуне, которая даст им какой-то удачный ключ как-то разрешить эту ситуацию. Не знаю вообще, что.
Григорий Азаренок:
А перед маршем и вовсе невероятные инсайды. Собутыльники Пал Палыча ему рассказали, что Бабарико выпустили и он на Кипре, а он возьми и выдай это честному народу. Кошерный Максим Кац таки в очередной раз сказал, что победа близко. Министр обороны кастрюль и посудомоек разразился проникновенным интервью. Ну, как после такого не выйти?
Григорий Азаренок:
Но назойливую фразу «выходи гулять» услышали немногие. Во всей столице шататься от песочницы к качелям захотела статистическая погрешность. Но зато как они одухотворены идеей! Ведь всю неделю проходила акция «0 промилле».
Я не буду говорить без адвоката.
Что вы говорите?
Употреблял […].
Употреблял? А что употребляли?
Может, вдаренный?
Пиво, ну что…
Что вы употребляли сегодня, мужчина?
Пиво, я тебе сказал.
Покажи зрачки.
Что ты хочешь?
Ваши данные. Фамилия, имя, отчество, число, место и год рождения.
Не буду я тебе говорить, […].
Ты где гулял?
Просто гулял я.
Сколько лет?
55.
Работаешь где?
[не отвечает] Можно, это самое, я за? Все.
За все?
За все.
Григорий Азаренок:
Но трудно невероятным. Даже в своем районе не ориентируются.
– Там еще какая-то колонна. Они пошли, сказали: «Пойдем на ту колонну».
– В разведку?
– Они говорят: «Пойдем на ту колонну».
– Там еще и колонна есть?
Григорий Азаренок:
Если они действительно там живут. Ведь технология гастролей отлажена еще летом. Карусель, в общем.
Григорий Азаренок:
Только не говорите после такого, что Минздрав не предупреждал. Жаль, что вот эти бедные обманутые люди кружатся бесплатно. А есть те, кто имеет свой гешефт от их танцев. А вот у кого от грантовых денег совсем кукуха поехала, так у неполживых СМИ. И вчера они выдали невероятный шедевр.
Это БелСату написал, как говорится, знатный тролль. Но поляки ничего не поняли и выдали вот такую новость.
Григорий Азаренок:
А вы, наивные невероятные, можете дальше верить этим в кавычках профессионалам. А мы продолжаем. Акция получилась короткой, как забег за догоном. Милиционеры, как всегда, красавцы.
Григорий Азаренок:
К слову, если нашлись те, кто по призыву присосок не платил с августа коммуналку, скоро можно будет ощутить всю невероятность ваших поступков. Желаем змагарам удачной зимы и хорошего настроения. А всю эту осень с вами был пропагандист, пособник режима, неизменно жалеющий вас Григорий Азаренок.