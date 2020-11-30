ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«А что там змагары?» Мнение Григория Азарёнка об акциях протеста 29 ноября

30.11.2020 22:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О минских воскресных хождениях по улицам говорить все сложнее: фактуры становится меньше, милиция наводит порядок в городах быстрее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«А что там змагары?» Мнение Григория Азарёнка об акциях протеста 29 ноября

В столице, к примеру, привычный воскресный ритм был обеспечен уже к 16:00. В областных центрах и вовсе фиксировали лишь одинокие группы по два-три человека. Это уже никак не назовешь массовыми протестами.

Тему продолжит Григорий Азаренок. 

«А что там змагары?» Мнение Григория Азарёнка об акциях протеста 29 ноября

Григорий Азаренок, корреспондент:
А что там змагары? Вопрос приходится задавать все чаще, потому что протестующих уже нужно искать в подворотнях и у магазинов. Но наш традиционный обзор никто не отменял, поэтому обо всем по порядку.

«А что там змагары?» Мнение Григория Азарёнка об акциях протеста 29 ноября

Григорий Азаренок:
Сразу стоит сказать о медийном сопровождении праздника. Если с понедельника по четверг все неполживые помойки рассказывают о котиках и детских садиках, то к выходным градус неизменно растет. То российские либеральные коллеги клипец глупый закинут, то видео двухмесячной давности раскручивать начинают. Подключают даже потусторонние силы.

«А что там змагары?» Мнение Григория Азарёнка об акциях протеста 29 ноября

Посмотрим, как пройдет воскресный марш 29 ноября. Смотреть будем в этот раз на Оракуле Ленорман. Выпадает карта Клевер. Это какая-то удача. То есть получается, что то, что делают люди на вот этих митингах, это приведет к каким-то скорым событиям по Фортуне, которая даст им какой-то удачный ключ как-то разрешить эту ситуацию. Не знаю вообще, что.

Андрей Лазуткин: ещё когда велась подготовка работы объединённого штаба, они точно так же эти песни вкидывали

«А что там змагары?» Мнение Григория Азарёнка об акциях протеста 29 ноября

Григорий Азаренок:
А перед маршем и вовсе невероятные инсайды. Собутыльники Пал Палыча ему рассказали, что Бабарико выпустили и он на Кипре, а он возьми и выдай это честному народу. Кошерный Максим Кац таки в очередной раз сказал, что победа близко. Министр обороны кастрюль и посудомоек разразился проникновенным интервью. Ну, как после такого не выйти?

«Если раньше они выбрасывали пачками все эти материалы, отснятые за время беспорядков, то теперь они их дозируют»

Григорий Азаренок:
Но назойливую фразу «выходи гулять» услышали немногие. Во всей столице шататься от песочницы к качелям захотела статистическая погрешность. Но зато как они одухотворены идеей! Ведь всю неделю проходила акция «0 промилле».

«А что там змагары?» Мнение Григория Азарёнка об акциях протеста 29 ноября

Я не буду говорить без адвоката.

Что вы говорите?

Употреблял […].

Употреблял? А что употребляли?

Может, вдаренный?

Пиво, ну что…

Что вы употребляли сегодня, мужчина?

Пиво, я тебе сказал.

Покажи зрачки.

Что ты хочешь?

Ваши данные. Фамилия, имя, отчество, число, место и год рождения.

Не буду я тебе говорить, […].

«А что там змагары?» Мнение Григория Азарёнка об акциях протеста 29 ноября

Ты где гулял?

Просто гулял я.

Сколько лет?

55.

Работаешь где?

[не отвечает] Можно, это самое, я за? Все.

За все?

За все.

«А что там змагары?» Мнение Григория Азарёнка об акциях протеста 29 ноября

Григорий Азаренок:
Но трудно невероятным. Даже в своем районе не ориентируются.

«А что там змагары?» Мнение Григория Азарёнка об акциях протеста 29 ноября

– Там еще какая-то колонна. Они пошли, сказали: «Пойдем на ту колонну». 
– В разведку? 
– Они говорят: «Пойдем на ту колонну».
– Там еще и колонна есть?

Григорий Азаренок:
Если они действительно там живут. Ведь технология гастролей отлажена еще летом. Карусель, в общем.

«А что там змагары?» Мнение Григория Азарёнка об акциях протеста 29 ноября

Григорий Азаренок:
Только не говорите после такого, что Минздрав не предупреждал. Жаль, что вот эти бедные обманутые люди кружатся бесплатно. А есть те, кто имеет свой гешефт от их танцев. А вот у кого от грантовых денег совсем кукуха поехала, так у неполживых СМИ. И вчера они выдали невероятный шедевр.

«А что там змагары?» Мнение Григория Азарёнка об акциях протеста 29 ноября

Это БелСату написал, как говорится, знатный тролль. Но поляки ничего не поняли и выдали вот такую новость.

«А что там змагары?» Мнение Григория Азарёнка об акциях протеста 29 ноября

Григорий Азаренок:
А вы, наивные невероятные, можете дальше верить этим в кавычках профессионалам. А мы продолжаем. Акция получилась короткой, как забег за догоном. Милиционеры, как всегда, красавцы.

Ольга Чемоданова: призывы ряда Telegram-каналов к участию в незаконных акциях не нашли поддержки населения

«А что там змагары?» Мнение Григория Азарёнка об акциях протеста 29 ноября

Григорий Азаренок:
Почему все это превратилось в анекдот? Все просто.

Политолог Лазуткин: когда у вас какие-то непонятные одиночные колонны здесь, здесь и здесь, кажется, что их гораздо больше

Григорий Азаренок:
К слову, если нашлись те, кто по призыву присосок не платил с августа коммуналку, скоро можно будет ощутить всю невероятность ваших поступков. Желаем змагарам удачной зимы и хорошего настроения. А всю эту осень с вами был пропагандист, пособник режима, неизменно жалеющий вас Григорий Азаренок.

Люди в материале: Григорий Азарёнок, Павел Латушко, Максим Кац, Виктор Бабарико

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. О минских воскресных хождениях по улицам говорить все сложнее: фактуры становится меньше, милиция наводит порядок в городах быстрее, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
114-ы дзень дзень пратэстаў. Марш мудрасці і новы палітычны вязень
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика