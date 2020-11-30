«А что там змагары?» Мнение Григория Азарёнка об акциях протеста 29 ноября

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О минских воскресных хождениях по улицам говорить все сложнее: фактуры становится меньше, милиция наводит порядок в городах быстрее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В столице, к примеру, привычный воскресный ритм был обеспечен уже к 16:00. В областных центрах и вовсе фиксировали лишь одинокие группы по два-три человека. Это уже никак не назовешь массовыми протестами.

Тему продолжит Григорий Азаренок.





Григорий Азаренок, корреспондент:

А что там змагары? Вопрос приходится задавать все чаще, потому что протестующих уже нужно искать в подворотнях и у магазинов. Но наш традиционный обзор никто не отменял, поэтому обо всем по порядку.





Григорий Азаренок:

Сразу стоит сказать о медийном сопровождении праздника. Если с понедельника по четверг все неполживые помойки рассказывают о котиках и детских садиках, то к выходным градус неизменно растет. То российские либеральные коллеги клипец глупый закинут, то видео двухмесячной давности раскручивать начинают. Подключают даже потусторонние силы.





Посмотрим, как пройдет воскресный марш 29 ноября. Смотреть будем в этот раз на Оракуле Ленорман. Выпадает карта Клевер. Это какая-то удача. То есть получается, что то, что делают люди на вот этих митингах, это приведет к каким-то скорым событиям по Фортуне, которая даст им какой-то удачный ключ как-то разрешить эту ситуацию. Не знаю вообще, что.

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Григорий Азаренок:

А перед маршем и вовсе невероятные инсайды. Собутыльники Пал Палыча ему рассказали, что Бабарико выпустили и он на Кипре, а он возьми и выдай это честному народу. Кошерный Максим Кац таки в очередной раз сказал, что победа близко. Министр обороны кастрюль и посудомоек разразился проникновенным интервью. Ну, как после такого не выйти?

«Если раньше они выбрасывали пачками все эти материалы, отснятые за время беспорядков, то теперь они их дозируют»

Григорий Азаренок:

Но назойливую фразу «выходи гулять» услышали немногие. Во всей столице шататься от песочницы к качелям захотела статистическая погрешность. Но зато как они одухотворены идеей! Ведь всю неделю проходила акция «0 промилле».





Я не буду говорить без адвоката.

Что вы говорите?

Употреблял […].

Употреблял? А что употребляли?

Может, вдаренный?

Пиво, ну что…

Что вы употребляли сегодня, мужчина?

Пиво, я тебе сказал.

Покажи зрачки.

Что ты хочешь?

Ваши данные. Фамилия, имя, отчество, число, место и год рождения.

Не буду я тебе говорить, […].





Ты где гулял?

Просто гулял я.

Сколько лет?

55.

Работаешь где?

[не отвечает] Можно, это самое, я за? Все.

За все?

За все.





Григорий Азаренок:

Но трудно невероятным. Даже в своем районе не ориентируются.





– Там еще какая-то колонна. Они пошли, сказали: «Пойдем на ту колонну».

– В разведку?

– Они говорят: «Пойдем на ту колонну».

– Там еще и колонна есть?

Григорий Азаренок:

Если они действительно там живут. Ведь технология гастролей отлажена еще летом. Карусель, в общем.





Григорий Азаренок:

Только не говорите после такого, что Минздрав не предупреждал. Жаль, что вот эти бедные обманутые люди кружатся бесплатно. А есть те, кто имеет свой гешефт от их танцев. А вот у кого от грантовых денег совсем кукуха поехала, так у неполживых СМИ. И вчера они выдали невероятный шедевр.





Это БелСату написал, как говорится, знатный тролль. Но поляки ничего не поняли и выдали вот такую новость.





Григорий Азаренок:

А вы, наивные невероятные, можете дальше верить этим в кавычках профессионалам. А мы продолжаем. Акция получилась короткой, как забег за догоном. Милиционеры, как всегда, красавцы.

Ольга Чемоданова: призывы ряда Telegram-каналов к участию в незаконных акциях не нашли поддержки населения





Григорий Азаренок:

Почему все это превратилось в анекдот? Все просто.

Политолог Лазуткин: когда у вас какие-то непонятные одиночные колонны здесь, здесь и здесь, кажется, что их гораздо больше

Григорий Азаренок:

К слову, если нашлись те, кто по призыву присосок не платил с августа коммуналку, скоро можно будет ощутить всю невероятность ваших поступков. Желаем змагарам удачной зимы и хорошего настроения. А всю эту осень с вами был пропагандист, пособник режима, неизменно жалеющий вас Григорий Азаренок.