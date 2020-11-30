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Самая страшная авария «Формулы-1» за пять лет. Что произошло в Бахрейне?

30.11.2020 22:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Самая страшная авария за последние пять лет. Гран-при Бахрейна чемпионата мира «Формулы-1» едва не закончилось трагедией, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Самая страшная авария «Формулы-1» за пять лет. Что произошло в Бахрейне?

Гонку прервали красными флагами на первом же круге. Болид Ромена Грожана после контакта влетел в ограду на скорости около 300 километров в час, пробил ее насквозь и разлетелся надвое, что привело к взрыву топлива.

Самая страшная авария «Формулы-1» за пять лет. Что произошло в Бахрейне?

Сам гонщик застрял в эпицентре пожара на несколько десятков секунд, но все-таки сумел выбраться и отойти на безопасное расстояние от огня.

Самая страшная авария «Формулы-1» за пять лет. Что произошло в Бахрейне?

Самая страшная авария «Формулы-1» за пять лет. Что произошло в Бахрейне?

К счастью, обошлось без серьезных повреждений, Грожан отделался парой ожогов на руках. Жизнь Ромену спасли защитная система Halo, ударостойкая капсула безопасности, а также шлем и огнеупорный костюм.

Самая страшная авария «Формулы-1» за пять лет. Что произошло в Бахрейне?

Гонка возобновилась спустя час после инцидента, очередную победу одержал Льюис Хэмилтон.

Люди в материале: Ромен Грожан, Льюис Хэмилтон

 
 
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Самая страшная авария за последние пять лет. Гран-при Бахрейна чемпионата мира «Формулы-1» едва не закончилось трагедией, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Гонку...
 
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