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Уже обновила личный рекорд дважды. Какие результаты Алимбекова показывает в Контиолахти?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Два дня – два личных рекорда. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова провела выдающийся уикенд в финском Контиолахти и вышла не только в лидеры сборной, но и в топ Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В субботу, 28 ноября, белоруска заняла восьмое место в индивидуальной гонке, обновив тем самым лучшее достижение в карьере. Но уже спустя сутки переписала и его, финишировав шестой в спринте. В обеих гонках Алимбекова была одной из самых быстрых на лыжне, а из 30 выстрелов смазала всего три.
Таким образом, за две первые личные гонки наша спортсменка набрала в табель Кубка мира уже 72 балла. Это почти впятеро больше, нежели у Динары было по итогам минувшего сезона. После первого этапа белоруска идет четвертой в общем зачете, а на старт следующей гонки выйдет в синей майке лидера молодежного рейтинга.
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Новости Беларуси. Два дня – два личных рекорда. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова провела выдающийся уикенд в финском Контиолахти и вышла не только в...
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