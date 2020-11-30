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Главный тренер «Динамо-БНТУ»: это будет команда, которая будет давать белорусскому мини-футболу игроков

01.12.2020 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Матчем команд «Динамо-БНТУ» и «Абсолют» стартовал 8-й тур чемпионата Минска по мини-футболу. В прошлом сезоне коллективы встречались дважды, и оба раза «студенты» были сильнее, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нынешнее противостояние было дебютным как для обновленной после прошлого розыгрыша команды, так и для главного тренера. С нового сезона главком дружины – Дмитрий Баровский, который еще недавно был помощником главного тренера «Столицы».

Главный тренер «Динамо-БНТУ»: это будет команда, которая будет давать белорусскому мини-футболу игроков

БНТУ и «Абсолют» – команды в чемпионате практически равнозначные. «Студенты» до этой игры с 11 очками занимали пятую строчку, соперники отставали на 4 балла. Тем не менее игра выдалась зрелищной. БНТУ повели уже в первом тайме, однако преимущество удержать не смогли. 2:3 – победа «Абсолюта».

Впрочем, как признался главный тренер, результат – дело важное, но для команды в первую очередь важен опыт.

Главный тренер «Динамо-БНТУ»: это будет команда, которая будет давать белорусскому мини-футболу игроков

Дмитрий Баровский, главный тренер МФК «Динамо-БНТУ»:
В первую очередь это обкатка молодежи и дать игровую практику тем людям, которые мало играют в главной команде. При хорошем тренировочном процессе, при хорошем обеспечении это будет команда, которая будет давать белорусскому мини-футболу игроков. На данный момент я вижу, что ребята стараются, самое главное, верят в то, что мы делаем, впитывают, хорошая самоотдача, и все будет хорошо.

В следующем матче «Динамо-БНТУ» сыграет с «Охраной-На страже», а «Абсолют» – с командой «Белдорсвязь».

Люди в материале: Дмитрий Баровский

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Матчем команд «Динамо-БНТУ» и «Абсолют» стартовал 8-й тур чемпионата Минска по мини-футболу. В прошлом сезоне коллективы встречались дважды, и оба...
 
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