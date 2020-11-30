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Долги минчан за коммуналку превышают 8,9 миллиона рублей

01.12.2020 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 1 ноября просроченная задолженность минчан за жилищно-коммунальные услуги составила 8 миллионов 921,9 тысячи рублей. Об этом агентству «Минск-новости» сообщили в Центре информационных технологий Мингорисполкома. За месяц эта сумма сократилась примерно на 10,1 тысячи рублей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На начало ноября из 711 339 лицевых счетов, которые обслуживает филиал «Единый расчетно-справочный центр г. Минска», просроченная задолженность была по 70 872. Это 9,96% от всех счетов. Для сравнения: на 1 октября насчитывалось 74 828 счетов, или 10,5%, а на 1 июля — 54 172, или 7,6%.

В филиале «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» отметили, что кроме основного долга у неплательщиков растет и пеня. К примеру, за не внесенные в срок 60 рублей за 30 дней она составит 5,4 рубля.

Коммунальные службы достаточно активно борются с должниками по оплате коммунальных услуг. Людям звонят и напоминают, что есть задолженность, рассылают письменные уведомления, пишут письма на работу с просьбами повлиять на несознательного сотрудника, угрожают всевозможными отключениями и обращениями в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Коммунальные службы достаточно активно борются с должниками по оплате коммунальных услуг.
 
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