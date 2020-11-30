|
Долги минчан за коммуналку превышают 8,9 миллиона рублей
Источник материала: Tut.by
На 1 ноября просроченная задолженность минчан за жилищно-коммунальные услуги составила 8 миллионов 921,9 тысячи рублей. Об этом агентству
На начало ноября из 711 339 лицевых счетов, которые обслуживает филиал «Единый расчетно-справочный центр г. Минска», просроченная задолженность была по 70 872. Это 9,96% от всех счетов. Для сравнения: на 1 октября насчитывалось 74 828 счетов, или 10,5%, а на 1 июля — 54 172, или 7,6%.
В филиале «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» отметили, что кроме основного долга у неплательщиков растет и пеня. К примеру, за не внесенные в срок 60 рублей за 30 дней она составит 5,4 рубля.
Коммунальные службы достаточно активно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коммунальные службы достаточно активно борются с должниками по оплате коммунальных услуг.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)