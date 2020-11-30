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По всей Беларуси прошли вечерние акции протеста
Источник материала: Хартия'97
По всей Беларуси прошли вечерние акции протеста
Белорусы протестуют 114-й день подряд.
По всей Беларуси прошли вечерние акции протеста.
Белорусы вышли в своих городах и районах с национальными флагами.
На фото и видео Витебск, Хатежино, Логойск, Каменная горка, Ангарская, Восток, Зеленый луг, Лошица, Масюковщина и Юго-запад.
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Белорусы протестуют 114-й день подряд.
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