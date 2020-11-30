Источник материала: Хартия'97

О лучших людях Беларуси 30.11.2020, 23:17

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Фото: «Радыё Свабода»

Бабушки и дедушки, вы стали родными для всей нашей страны.

"Когда говорят о революциях и протестах, перед глазами обычно возникают образы молодых и безбашенных, не обремененных детьми и обязательствами людей, - пишет читательница телеграм-канала “Баста!” . - Какой глубины проблему в нашем обществе умудрился создать режим, если на улицах пожилые люди?

Бабушки и дедушки видят то, что происходит в нашей родной Беларуси. Они не понаслышке знают результаты работы машины смерти в годы советских репрессий, холокоста, фашизма во всех его формах и проявлениях.

Каждый день, а наиболее ярко каждый понедельник идут защищать своих внуков.

Наши седые герои, отстаивая право на будущее молодых поколений, рискуют собой.

Бабушки и дедушки, Вы стали родными для всей нашей страны.

Наше сердце замирает, когда мы видим, как Вас окружает зверье.

Мы гордимся, когда Вы несмотря ни на что пробиваетесь к запланированной точке маршрута. Мы плачем, когда Вас забирает скорая.

Мы взрослеем, когда понимаем, что именно сейчас тот момент, когда новые поколения должны стать с Вами плечом к плечу, чтобы очистить страну от скверны.

Лучшие люди лучшей страны! Жыве Беларусь!"

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