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Россия отказала Таракану в снижении цены на газ

01.12.2020 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Россия отказала Таракану в снижении цены на газ

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  • 30.11.2020, 22:48
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Россия отказала Таракану в снижении цены на газ

Цена останется на прежнем уровне.

Глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович сообщил, что на основании той проработки, которая есть на сегодня, можно говорить о том, что цена на газ для Беларуси на 2021 год останется на прежнем уровне.

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Напомним, что в 2020 году Минск закупал российский газ по цене 127 долларов за тысячу кубометров. При этом Минск рассчитывал, что в 2021 году цена будет меньше.

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Теги: Минск
 
 
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