Источник материала: Хартия'97

Еще один штат подтвердил победу Байдена 1 30.11.2020, 22:33

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ДЖО Байден

В Аризоне сертифицировали победу демократа.

В понедельник штат Аризона сертифицировал победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября, передает «Голос Америки» .

Действующий президент Дональд Трамп оспаривает победу своего соперника в ряде штатов.

В воскресенье завершился частичный пересчет голосов в Висконсине, подтвердивший победу Байдена. По итогам пересчета в двух регионах он получил 87 дополнительных голосов, а общий перевес составил 20 000 голосов.

Трамп на прошлой неделе заявил, что покинет Белый дом по истечении срока своих полномочий, если голосование Коллегии выборщиков завершится в пользу Байдена. Оно состоится 14 декабря. На данный момент считается, что у Байдена 306 голосов, а у Трампа – 232.

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