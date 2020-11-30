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Еще один штат подтвердил победу Байдена

01.12.2020 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Еще один штат подтвердил победу Байдена

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  • 30.11.2020, 22:33
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Еще один штат подтвердил победу Байдена
ДЖО Байден

В Аризоне сертифицировали победу демократа.

В понедельник штат Аризона сертифицировал победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября, передает «Голос Америки».

Действующий президент Дональд Трамп оспаривает победу своего соперника в ряде штатов.

В воскресенье завершился частичный пересчет голосов в Висконсине, подтвердивший победу Байдена. По итогам пересчета в двух регионах он получил 87 дополнительных голосов, а общий перевес составил 20 000 голосов.

Трамп на прошлой неделе заявил, что покинет Белый дом по истечении срока своих полномочий, если голосование Коллегии выборщиков завершится в пользу Байдена. Оно состоится 14 декабря. На данный момент считается, что у Байдена 306 голосов, а у Трампа – 232.

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В Аризоне сертифицировали победу демократа.
 
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