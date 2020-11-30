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«Мысленно поддерживал митингующих, но участия не принимал»
Источник материала: Хартия'97
«Мысленно поддерживал митингующих, но участия не принимал»
Маразм «судей» Таракана: преподавателя физкультуры из БГУ осудили за «мыслепреступление».
В телеграм-чате «Списки Окрестина», где публикуют имена задержанных на митингах и осужденных белорусов, появилось сообщение об учителе физкультуры из БГУ Кирилле Долгорукове, которого осудили на 13 суток.
Преподаватель вины не признал, однако, это не помешало судье Лейковской отправить его под арест за «мысленную поддержку митингующих».
Оруэлл отдыхает, пишет
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Маразм «судей» Таракана: преподавателя физкультуры из БГУ осудили за «мыслепреступление».
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