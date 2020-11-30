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Россия и Саудовская Аравия поспорили из-за нефти

01.12.2020 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Россия и Саудовская Аравия поспорили из-за нефти

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  • 30.11.2020, 21:59
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Россия и Саудовская Аравия поспорили из-за нефти
фото: Shutterstock / Fotodom

Переговоры участников сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти пока не привели к результату.

Проблемой остается спор между Россией и Саудовской Аравией, ключевыми участниками соглашения, по поводу параметров сокращения добычи с января. Об этом рассказали источники в ОПЕК+, передает Reuters.

Первый раунд переговоров прошел 29 ноября. Стороны согласны, что увеличивать добычу нефти на 1,9 миллиона баррелей в сутки, как предусматривает нынешнее соглашение, нецелесообразно.

Вместе с тем Саудовская Аравия хочет сохранить нынешние ограничения в 7,7 миллиона баррелей в сутки на три или четыре месяца. Россия же настаивает на постепенном увеличении добычи уже с января. Ее позицию поддерживает и Казахстан.

Кроме того, отмечал Bloomberg, до сих пор не улажены противоречия с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые считают, что в их отношении квоты установлены несправедливо. В перспективе страна угрожает даже покинуть ОПЕК, сообщают источники.

Эти обстоятельства сделают переговоры трудными, поскольку либо Москве, либо Эр-Рияду придется пойти на компромисс. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что противоречия не столь сильны, как в марте 2019 года, когда неожиданно развалилась предыдущая сделка ОПЕК+.

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Переговоры участников сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти пока не привели к результату.
 
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