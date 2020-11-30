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Жителя Полоцкого района затолкали в багажник и заставили копать себе могилу в лесу

01.12.2020 06:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Жителя Полоцкого района похитили, привезли в лес в багажнике машины и заставили копать себе могилу.

Жителя Полоцкого района затолкали в багажник и заставили копать себе могилу в лесу
Фото: СК

По сообщению пресс-службы СК, одного из похитителей милиция задержала, остальных ищут. Около шести часов утра 29 ноября 27-летний житель Ушачей вместе со своими знакомыми приехал в деревню Полоцкого района — к местному жителю, своему ровеснику.

Компания разбила окно в доме молодого мужчины. На шум вышел хозяин. Его ударили, затолкали в багажник машины и отвезли в лес. Там заставили копать себе могилу.

Одному из похитителей сообщили, что очевидцы вызвали милицию. Тогда компания уехала, а потерпевшего сельчанина оставила в лесу.

 
 
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Жителя Полоцкого района похитили, привезли в лес в багажнике машины и заставили копать себе могилу.
 
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