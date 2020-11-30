ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бродяга из России ограбил ювелирный магазин в Витебске

01.12.2020 06:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Подозреваемый зашел вечером 27 ноября в торговую точку по продаже драгоценностей и попросил показать ему золотые цепочки. Продавец достала подставку с 25 единицами товара на сумму свыше 113 тысяч рублей.

Бродяга из России ограбил ювелирный магазин в Витебске

По данным пресс-службы СК, несколько секунд посетитель рассматривал украшения, после чего схватил их и убежал. Часть цепочек он обронил в зале.

На поиск злоумышленника был ориентирован весь личный состав витебской милиции и подразделения прилегающих областей. В течение трех суток сыщики отрабатывали различные версии произошедшего и проверяли на причастность к грабежу сотни человек. В итоге подозреваемого, 30-летнего россиянина, задержали в областном центре. Милиционеры нашли у него часть похищенного.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемый зашел вечером 27 ноября в торговую точку по продаже драгоценностей и попросил показать ему золотые цепочки. Продавец достала подставку с 25 единицами...
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще один штат подтвердил победу Байдена
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика