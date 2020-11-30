Абоненты МТС до конца года могут воспользоваться персональными бонусами

МТС предлагает воспользоваться персональными бонусами абонентам (физическим лицам) с 1 по 31 декабря 2020 года. В зависимости от тарифного плана клиенты оператора могут выбрать одно из предложений: дополнительный голосовой, интернет-трафик,бесплатный доступ к сервису МТС ТВ или принять участие в специальной бонусной программе.

Абоненты МТС могут выбрать один из бонусов: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней, 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней, 300 бонусных баллов или бесплатный доступ к сервису МТС ТВ в течение 7 дней. Чтобы получить бонусы, необходимо отправить USSD-запрос.

Ваш тарифный план Бонус для Вас (1 на выбор) Срок действия бонуса Как воспользоваться Безлимитище

Безлимитище 2.0

Безлимитище+ 50 минут на звонки во все сети Республики Беларусь 30 дней *341# МТС ТВ за 0 руб. 7 дней *584# 300 бонусных баллов Срок предоставления бонусных баллов определяются правилами акции «МТС Бонус» *905# Супер, Супер 10, Супер 25, Супер max 50, Супер 8, Супер max, Супер max+, Супер Go, 4G лайт, 4G мини, 4G макси, 4G мега, ULTRA, Р300, Р600, Интернет, Onliner.by, RED, Близкий, Будь практичнее, Все для общения, Все свои, Детский, Легко сказать, Металлург, Общайся!, Оптима+10(Областной), Особый, Отличный, Персона, Рациональный, Родной. 1 ГБ мобильного интернета 30 дней *342# МТС ТВ за 0 руб. 7 дней *584# 300 бонусных баллов Срок предоставления бонусных баллов определяются правилами акции «МТС Бонус» *905#

Дополнительные минуты, мобильный интернет, бесплатный доступ к цифровому сервису или 300 бонусных баллов добавляются сразу после подключения.

Абонент может выбрать только один бонус и добавить его только один раз с 1 по 31 декабря 2020 года.