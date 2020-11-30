ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Утром 1 декабря БелЖД не будет продавать билеты через интернет

01.12.2020 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

1 декабря с 9:00 до 10:00 будет невозможно купить билеты на поезда "Белорусской железной дороги" через интернет.


Белорусская железная дорога / БЕЛТА​

Раздел "Услуги пассажирам" официального интернет-сайта БелЖД (pass.rw.by) и мобильная программа "БЧ. Мой поезд" будут недоступны, передает "Еврорадио".

Как сообщает пресс-служба БЖД, это связано с плановыми техническими работами. 

Чтобы купить в это время билеты, пассажирам придётся обратиться в кассы "Белорусской железной дороги". Билеты на электрички и дизель-поезда можно купить также в терминалах самообслуживания.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 декабря с 9:00 до 10:00 будет невозможно купить билеты на поезда "Белорусской железной дороги" через интернет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Заседание Совета министров обороны государств — членов ОДКБ пройдет в режиме видеоконференции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика