Утром 1 декабря БелЖД не будет продавать билеты через интернет

Белорусская железная дорога / БЕЛТА​





"Еврорадио" . Раздел "Услуги пассажирам" официального интернет-сайта БелЖД (pass.rw.by) и мобильная программа "БЧ. Мой поезд" будут недоступны, передает





Как сообщает пресс-служба БЖД, это связано с плановыми техническими работами.





Чтобы купить в это время билеты, пассажирам придётся обратиться в кассы "Белорусской железной дороги". Билеты на электрички и дизель-поезда можно купить также в терминалах самообслуживания.