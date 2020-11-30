С депозитов «Газпрома» исчезло 90% денег













Третий квартал 2020 года не принес существенного облегчения «Газпрому» после беспрецедентного обвала спроса и цен на газ в Европе весной, пишет finanz.ru.





Второй квартал подряд газовый холдинг, обладающий монопольным правом на экспорт трубопроводного газа из РФ за рубеж, работает с отрицательным денежным потоком, когда поступления на счета не покрывают все расходы.





За июль-сентябрь «Газпром» получил 208 млрд рублей чистых поступлений от операционной деятельности, а потратил на капитальные стройки и инвестиции в 1,8 раза больше - 369 млрд рублей.





Несмотря на то, что расходы были урезаны на 15% в годовом выражении, компания закрыла квартал с кассовым разрывом на 161 млрд рублей, следует из ее презентации к отчетности по МСФО, опубликованной в понедельник.





В апреле-июне отрицательный денежный поток «Газпрома» составлял 319 млрд рублей, а накопленным итогом с начала года достиг 460 млрд рублей.





В конце лета ситуацию усугубила необходимость дивиденды дивиденды на сумму 368 млрд рублей. Покрывать дыру в финансах «Газпром» вынужден за счет «проедания» средств, накопленных в банках. Депозиты компании стремительно сокращаются, и за 9 месяцев ее «денежная подушка» сдулась в 10 раз.





Начав год с 676 млрд рублей на депозитах, преимущественно краткосрочных, к концу третьего квартала «Газпром» имел уже лишь 67 млрд рублей (-90%). Из этой суммы 66 млрд размещены на срок до 1 года.