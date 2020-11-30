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С депозитов «Газпрома» исчезло 90% денег

01.12.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Денежная подушка «Газпрома» сдулась в 10 раз за два квартала.




Третий квартал 2020 года не принес существенного облегчения «Газпрому» после беспрецедентного обвала спроса и цен на газ в Европе весной, пишет finanz.ru.

Второй квартал подряд газовый холдинг, обладающий монопольным правом на экспорт трубопроводного газа из РФ за рубеж, работает с отрицательным денежным потоком, когда поступления на счета не покрывают все расходы.

За июль-сентябрь «Газпром» получил 208 млрд рублей чистых поступлений от операционной деятельности, а потратил на капитальные стройки и инвестиции в 1,8 раза больше - 369 млрд рублей.

Несмотря на то, что расходы были урезаны на 15% в годовом выражении, компания закрыла квартал с кассовым разрывом на 161 млрд рублей, следует из ее презентации к отчетности по МСФО, опубликованной в понедельник.

В апреле-июне отрицательный денежный поток «Газпрома» составлял 319 млрд рублей, а накопленным итогом с начала года достиг 460 млрд рублей.

В конце лета ситуацию усугубила необходимость дивиденды дивиденды на сумму 368 млрд рублей. Покрывать дыру в финансах «Газпром» вынужден за счет «проедания» средств, накопленных в банках. Депозиты компании стремительно сокращаются, и за 9 месяцев ее «денежная подушка» сдулась в 10 раз.

Начав год с 676 млрд рублей на депозитах, преимущественно краткосрочных, к концу третьего квартала «Газпром» имел уже лишь 67 млрд рублей (-90%). Из этой суммы 66 млрд размещены на срок до 1 года.
 
 
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Денежная подушка «Газпрома» сдулась в 10 раз за два квартала.
 
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