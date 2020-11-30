Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гомельчанин попался на продаже марихуаны Дурман хранил дома и на работе. 36-летнего мужчину задержали, когда он продал дозу вещества клиенту. Экспертиза подтвердила, изъятое вещество-марихуана. Уже после...

Дурман хранил дома и на работе. 36-летнего мужчину задержали, когда он продал дозу вещества клиенту. Экспертиза подтвердила, изъятое вещество-марихуана. Уже после дома и на предприятии, где дилер работает был обнаружен почти килограмм каннабиса. Изъятый наркотик предназначался для продажи. Кроме того, были обнаружены и приспособления для употребления дурмана. По фактам незаконного сбыта и хранения с целью с быта запрещенных веществ в крупном размере возбуждены уголовные дела. Подозреваемый арестован.