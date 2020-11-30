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Гомельчанин попался на продаже марихуаны

01.12.2020 07:27 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Дурман хранил дома и на работе. 36-летнего мужчину задержали, когда он продал дозу вещества клиенту. Экспертиза подтвердила, изъятое вещество-марихуана. Уже после дома и на предприятии, где дилер работает был обнаружен почти килограмм каннабиса. Изъятый наркотик предназначался для продажи. Кроме того, были обнаружены и приспособления для употребления дурмана. По фактам незаконного сбыта  и хранения с целью с быта запрещенных веществ в крупном размере возбуждены уголовные дела. Подозреваемый арестован.
 
 
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Дурман хранил дома и на работе. 36-летнего мужчину задержали, когда он продал дозу вещества клиенту. Экспертиза подтвердила, изъятое вещество-марихуана. Уже после...
 
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