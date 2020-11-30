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Таинственный монолит найден снова – теперь в Румынии

01.12.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Таинственный монолит, похожий на обнаруженный в американском штате Юта, найден на востоке Румынии, сообщило издание Daily Mail.

На минувшей неделе сотрудники департамента общественной безопасности Юты наткнулись в пустыне на металлическую стелу высотой несколько метров. Спустя несколько дней монолит бесследно исчез. Местное бюро по землеустройству проинформировало, что "конструкция была удалена неизвестной стороной".

Румынский монолит появился на холме возле города Пьятра-Нямц – у руин крепости Петродава.

Местные власти заявили, что сейчас изучается странное появление четырехметрового металлического монолита, поскольку строить что-либо у крепости запрещено.

Румынская конструкция в отличие от найденной в Юте – не прямоугольник, а трапеция со скошенной вершиной и нанесенными на поверхность узорами.

Ранее в СМИ отмечалось, что находка в американской пустыне схожа с инопланетным обелиском из фильма "Космическая Одиссея 2001 года": правда, монолит не черного, а серебристого цвета. Одна из версий возникновения данной конструкции – то, что он является арт-объектом или чьей-то шуткой.

 
Теги: Минск
 
 
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Местные власти заявили, что сейчас изучается странное появление четырехметрового металлического монолита.
 
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