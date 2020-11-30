Что происходит в Афганистане после закрытия американских военных баз?

Источник материала: Sputnik Беларусь

С момента подписания соглашения с движением "Талибан"*, контролирующим часть территории Афганистана, США начали закрывать свои военные базы в этой стране. На дынный момент их закрыто не менее 10, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на неназванных американских и афганских чиновников.

По информации издания, базы, которые были закрыты, находились в нестабильных афганских провинциях.

После подписания мирного соглашения американцев с талибами в Афганистане не воцарился мир, а теракты продолжаются.

США и "Талибан" подписали историческое мирное соглашение в феврале 2020 года. По одному из условий, американцы обязались вывести войска из страны в течение 14 месяцев после подписания договора. Ранее президент Дональд Трамп сообщил, что США значительно сократят число американских военных в Афганистане. По заявлениям официальных лиц, к середине января их число может сократиться с 5000 до 2500 человек.

* - террористическая организация, запрещенная в РФ и многих странах мира