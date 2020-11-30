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Что происходит в Афганистане после закрытия американских военных баз?
01.12.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
С момента подписания соглашения с движением "Талибан"*, контролирующим часть территории Афганистана, США начали закрывать свои военные базы в этой стране. На дынный момент их закрыто не менее 10, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на неназванных американских и афганских чиновников.
По информации издания, базы, которые были закрыты, находились в нестабильных афганских провинциях.
После подписания мирного соглашения американцев с талибами в Афганистане не воцарился мир, а теракты продолжаются.
США и "Талибан" подписали историческое
* - террористическая организация, запрещенная в РФ и многих странах мира
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США закрыли не меньше 10 своих военных баз в Афганистане. Что ждет страну без большого количества американских военных?
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