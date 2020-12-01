ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возможности России электорально влиять на Беларусь снижаются. Мнение

01.12.2020 06:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Возможности России электорально влиять на Беларусь снижаются. Мнение
Фото: Reuters
Мнение автора телеграм-канала Рефлексия и реакция.

Окно возможностей закрепления своего влияния на Беларусь электорально (через парламент, компромиссную фигуру президента и т.п.) у России сужается. При перевыборах, случись они прямо сейчас, Россия могла бы ещё рассчитывать на блокирующую фракцию. Текущий спад симпатий к интеграции пока не выходит за рамки ранее наблюдаемых отклонений, хоть и симптоматичен.

Но дальше будет хуже. Встреча Тихановской с Байденом - это не просто встреча с влиятельным политическим лидером, это встреча с человеком, который с оговорками, но контролирует самый мощный печатный станок денег в мире. Беларусь для них - это песчинка, если уж Украину тащат за уши, то для Беларуси найти деньги будет ещё проще.

И здесь в очередной раз упомянем стратегию Тихановской: Светлана и её команда непосредственно не ставят своей целью координировать протесты или придумывать новые форматы. Для этого есть (телеграм-канал, который нельзя называть - прим. UDF.BY) и другие. Команда Тихановской делает ставку на выстраивание структур. Приоритеты обозначены: поддержка медиа, бизнеса, НГО.

На выходе будет мощный стержень, который за западные деньги будет здесь двигать соответствующую повестку. А в экономике тем временем будет всё плохо, от этого ещё больше вырастет цена поддержки. Недаром сейчас отрабатывается вопрос о помощи бизнесу. Помощь бизнесу - это создание лобби напрямую, лобби которое переживёт и Лукашенко и любого преемника, который будет заведомо слабее. Это создание партнёрств на годы вперед.

Серьёзных пророссийских фигур сейчас в Беларуси нет, но за 3-6 месяцев можно собрать команду вполне приличных людей и слепить из них представительную партию, пользующуюся определенным авторитетом в обществе. Но пока при власти АГЛ - это невозможно реализовать. Если он будет оставаться у власти ещё продолжительное время (до года), то за этот период можно сформировать целиком все необходимые структуры и настроить колеблющихся против России, т.к. она единственная сейчас публично поддерживает режим из крупных игроков. Фактически получить сразу же "второй майдан" в который плавно перетечёт "первый". Это понимание есть, поэтому актуализировался вопрос о Бабарико как о наиболее пророссийском из всех. Но сил вытащить его дипломатическими и экономическими методами у Москвы пока не хватает, а на другие методы (например, политические заявления) она не решается, т.к. это означает кардинальную смену примирительной риторики из официальных источников.

Даже больше того - как мы и писали ранее, ситуацию с уходом АГЛ сейчас парадоксальным образом невыгодно форсировать с позиции евроатлантистов. Пусть народ страдает и узнаёт главного виновника своих страданий, помимо Лукашенко - Москву.

Судя по хаосу медиамесседжей по беларусской тематике, в Кремле такой же хаос в принятии решений. Но предвыборный тезис "Беларусь со временем как перезрелое яблоко упадёт в руки Кремлю" уже совсем не такой однозначный, каковым казался раньше.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуацию с уходом АГЛ сейчас парадоксальным образом невыгодно форсировать с позиции евроатлантистов.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы поддерживаем не Лукашенко, а братский народ». Что говорят российские СМИ о Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика