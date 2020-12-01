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Рефлексия и реакция

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возможности России электорально влиять на Беларусь снижаются. Мнение Ситуацию с уходом АГЛ сейчас парадоксальным образом невыгодно форсировать с позиции евроатлантистов.

Окно возможностей закрепления своего влияния на Беларусь электорально (через парламент, компромиссную фигуру президента и т.п.) у России сужается. При перевыборах, случись они прямо сейчас, Россия могла бы ещё рассчитывать на блокирующую фракцию. Текущий спад симпатий к интеграции пока не выходит за рамки ранее наблюдаемых отклонений, хоть и симптоматичен.Но дальше будет хуже. Встреча Тихановской с Байденом - это не просто встреча с влиятельным политическим лидером, это встреча с человеком, который с оговорками, но контролирует самый мощный печатный станок денег в мире. Беларусь для них - это песчинка, если уж Украину тащат за уши, то для Беларуси найти деньги будет ещё проще.И здесь в очередной раз упомянем стратегию Тихановской: Светлана и её команда непосредственно не ставят своей целью координировать протесты или придумывать новые форматы. Для этого есть (телеграм-канал, который нельзя называть - прим. UDF.BY) и другие. Команда Тихановской делает ставку на выстраивание структур. Приоритеты обозначены: поддержка медиа, бизнеса, НГО.На выходе будет мощный стержень, который за западные деньги будет здесь двигать соответствующую повестку. А в экономике тем временем будет всё плохо, от этого ещё больше вырастет цена поддержки. Недаром сейчас отрабатывается вопрос о помощи бизнесу. Помощь бизнесу - это создание лобби напрямую, лобби которое переживёт и Лукашенко и любого преемника, который будет заведомо слабее. Это создание партнёрств на годы вперед.Серьёзных пророссийских фигур сейчас в Беларуси нет, но за 3-6 месяцев можно собрать команду вполне приличных людей и слепить из них представительную партию, пользующуюся определенным авторитетом в обществе. Но пока при власти АГЛ - это невозможно реализовать. Если он будет оставаться у власти ещё продолжительное время (до года), то за этот период можно сформировать целиком все необходимые структуры и настроить колеблющихся против России, т.к. она единственная сейчас публично поддерживает режим из крупных игроков. Фактически получить сразу же "второй майдан" в который плавно перетечёт "первый". Это понимание есть, поэтому актуализировался вопрос о Бабарико как о наиболее пророссийском из всех. Но сил вытащить его дипломатическими и экономическими методами у Москвы пока не хватает, а на другие методы (например, политические заявления) она не решается, т.к. это означает кардинальную смену примирительной риторики из официальных источников.Даже больше того - как мы и писали ранее, ситуацию с уходом АГЛ сейчас парадоксальным образом невыгодно форсировать с позиции евроатлантистов. Пусть народ страдает и узнаёт главного виновника своих страданий, помимо Лукашенко - Москву.Судя по хаосу медиамесседжей по беларусской тематике, в Кремле такой же хаос в принятии решений. Но предвыборный тезис "Беларусь со временем как перезрелое яблоко упадёт в руки Кремлю" уже совсем не такой однозначный, каковым казался раньше.