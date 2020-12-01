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«Мы поддерживаем не Лукашенко, а братский народ». Что говорят российские СМИ о Беларуси

01.12.2020 06:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Мы поддерживаем не Лукашенко, а братский народ». Что говорят российские СМИ о Беларуси
В последние несколько месяцев Беларусь стала одной из главных тем для российских государственных СМИ. Беларусская власть подаётся как антироссийская и нелегитимная, оппозиция - еще хуже, беларусы - дружественные России, а наши народы - как обладающие общностью.

Об этом пишет в статье для Media IQ Ольга Харламова. UDF.BY приводит текст в сокращении.

Основные нарративы в сфере беларусско-российских отношений, которые транслируют российские государственные СМИ можно условно обозначить как:

• внешняя политика и геополитическая ориентация Беларуси;

• «совместное» будущее;

• направленная делигитимация беларусской власти;

• особая роль беларусского народа.

Российские государственные СМИ настойчиво подчеркивают и выставляют как доминанту тезисы о поддержке со стороны РФ Республики Беларусь. Основным обоснованием такой политики называются «общность народов», большая производственная, торговая и финансовая интеграция. При этом не ретушируются факты существующего российского присутствия и влияния в ключевых сферах политической и экономической жизни Беларуси. Такая ситуация демонстрируется как данность, либо как позитивный фактор. Естественно, что даже намёки на «многовекторность», либо попытки уравновесить российское влияние и присутствие подаются зрителю как проявление нелояльности либо желание предать.

Идеи поиска партнёров среди других глобальных игроков преподносятся как демонстрация несостоятельности и недальновидности беларусской власти, которая не предвидела кризиса, оказалась неспособной с ним бороться и выстояла «благодаря» поддержке со стороны России. Одновременно с этим беларусская оппозиция подаётся как ещё более слабый, дезорганизованный, неспособный к серьёзной политике игрок. В результате у зрителя должно создаваться впечатление, что обе стороны беларусского политического кризиса недееспособны и единственным стабилизирующим фактором, спасающим государство как систему, остаётся РФ. Но... Россия дает деньги, поддерживает, а беларусская власть традиционно не дружественна и не лояльна. Сформировались и проявились два нарратива:

• беларусский народ как «правильный» игрок с особой миссией - мудрый народ, который сам во всем разберется, если ему не будет мешать условный Запад и немного поможет Россия;

• необходимость появления пророссийских политических партий в Республике Беларусь.

Российские СМИ традиционно работают со зрителем, используя различные методы и приемы манипуляции: контрасты, ложь, отсутствие ссылок на источники, выдернутые из контекста цитаты, риторические вопросы, бездоказательные выводы, повторы. Особенно востребованными в последнее время становятся обращение к эмоциям и манипулятивная риторика.

Подробный анализ читайте на Media IQ.
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